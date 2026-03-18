BOGOTÁ

Un muerto y tres heridos deja grave accidente de tránsito en Bogotá

En el accidente de tráfico estuvieron involucrados dos coches, un motociclista y un ciclista.

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Redacción Nación
18 de marzo de 2026, 9:36 a. m.
Accidente de tránsito en Bogotá, esta noche de martes 17 de marzo.
Accidente de tránsito en Bogotá, esta noche de martes 17 de marzo. Foto: Pantallazo de video de City Noticias

Un grave accidente de tránsito se registró este martes 17 de marzo en horas de la noche, en la Avenida Caracas con calle 17 sur, localidad de Kennedy.

En el hecho se vieron involucrados dos carros, un motociclista y un ciclista, quien murió en medio de ese siniestro vial en la ciudad.

Entre los carros involucrados en el accidente, uno de alta gama, el cual está siendo investigado por las autoridades para determinar si su conductor se movilizaba a alta velocidad o si el automotor presentó alguna falla mecánica.

Se conoce video del momento exacto del accidente de tránsito que dejó una persona muerta en Corabastos

Yo estaba parqueado ahí y llega el carro, el BMW, y me impacta por detrás, e impacta la moto y la cicla queda por debajo. Entonces yo me bajo rápido a mirar y está el señor del BMW bastante delicado y el de la moto está aquí acostado herido. Llegan las ambulancias y atienden a todo el mundo”, dijo en City Noticias el conductor del otro carro involucrado en el hecho.

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Por otra parte, este mismo martes, en el sector de Roma, localidad de Kennedy, otro ciclista murió tras ser arrollado por un camión hacia las 10 de la noche.

Ahora, las autoridades de Tránsito investigan las causas puntuales de esos dos siniestros viales en Bogotá durante la noche del martes que dejaron dos ciclistas muertos.

Vale recordar que, durante la madrugada del pasado domingo, un hombre murió al interior de Corabastos, la central mayorista de alimentos más grande del país, ubicada en el sur de Bogotá.

La camioneta que arrolló a un hombre en Corabastos.
La camioneta que arrolló a un hombre en Corabastos. Foto: Tomada de la cuenta en X: @PasaenBogota

Esa madrugada del 15 de marzo, cuando el reloj marcaba aproximadamente las 5:30 a. m., un hombre que conducía una camioneta chocó contra un camión que estaba en la zona y luego arrolló a dos personas; entre ellas, el hombre que falleció.

Si bien serán las autoridades las que establezcan responsabilidades en ese caso, hay quienes señalan que el conductor de la camioneta estaba en aparente estado de alicoramiento.