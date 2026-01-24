Seguridad vial

Con tecnología y data, Renting Colombia ha reducido 23 por ciento los accidentes mortales en las vías

Mauricio Serna Lozano, gerente general de la compañía, explica cómo lograron este resultado, mientras en el resto del país este indicador aumentó un 5 por ciento.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
24 de enero de 2026, 11:00 a. m.
Mauricio Serna Lozano, gerente general de Renting Colombia
Mauricio Serna Lozano, gerente general de Renting Colombia Foto: Renting Colombia - API.

Con una flota cercana a los 30.000 vehículos recorriendo el país, Renting Colombia, filial de Grupo Cibest, se ha posicionado como líder en el sector en la implementación de soluciones tecnológicas para la seguridad vial. Mauricio Serna, gerente general de la compañía, explica cómo bajo su liderazgo le han dado un giro a la manera en que se aborda la seguridad en las vías para enfocarse en la prevención, integrando telemetría, análisis de datos y monitoreo inteligente en su operación diaria. En esta entrevista, Serna explica las claves de estos avances.

¿Por qué la seguridad vial es hoy una prioridad para Renting Colombia?

Mauricio Serna: Hoy tenemos cerca de 30.000 vehículos en las calles y eso implica una responsabilidad enorme. Para nosotros lo importante es que cada conductor y cada ocupante de esos vehículos regrese sano y salvo a su casa. Y no solo ellos. También los peatones, los motociclistas y todos los que comparten la vía. Al final, un vehículo mal mantenido o una mala decisión al volante puede afectar a muchas personas alrededor.

¿Qué tan grande es el reto cuando se habla de accidentalidad?

Contenido en colaboración

Conozca morros park 2, el nuevo lanzamiento inmobiliario en Cartagena

Contenido en colaboración

¿Por qué las Empresas Familiarmente Responsables están un paso adelante frente a los retos laborales de 2026?

Contenido en colaboración

Moneycon 2026: más de 6.000 personas y 120 expertos se reunieron para hablar del futuro del dinero en Colombia

Contenido en colaboración

Estos son los cambios urgentes que necesita la banca en Colombia: “El usuario está perdiendo tiempo y dinero”

Contenido en colaboración

Reputación empresarial: los nuevos riesgos que enfrentan las empresas

Contenido en colaboración

Seguridad privada en 2026: ¿por qué aumentarán las tarifas?

Contenido en colaboración

Este hotel se convirtió en el nuevo referente de los eventos de lujo en Barranquilla

Vehículos

“Advertencia urgente” por muertes provocadas por airbags: estos son los carros que se han visto involucrados

Vehículos

Cuatro hábitos que pueden ayudarle a conducir, seguro y reducir los riesgos de accidentes en carretera

Vehículos

La línea verde que ha metido en problemas a muchos conductores: qué significa y la costosa multa por no respetarla

M.S: Prevenir que los siniestros ocurran es fundamental. No se trata únicamente de cuidar a quienes van dentro de nuestros vehículos, sino de entender que la vía es un sistema donde todos estamos conectados.

Renting habla de anticiparse y no solo de medir lo que ya pasó. ¿Cómo funciona eso en la práctica?

M.S: Antes contábamos siniestros después de que ocurrían. Hoy el objetivo es anticiparnos. Tenemos registrados cerca de 7.200 millones de kilómetros recorridos en nuestros sistemas y eso nos da información muy valiosa. Identificamos comportamientos y zonas donde suelen ocurrir siniestros, condiciones de la vía, tráfico y otros factores. Hoy nos anticipamos a un siniestro con una efectividad cercana al 60 por ciento.

¿Qué tipo de tecnología hace posible ese nivel de prevención?

M.S: Trabajamos con telemetría, cámaras y sistemas de monitoreo para entender lo que pasa dentro y fuera del vehículo. Detectamos hábitos de conducción, microsueños o señales de fatiga a partir del movimiento de los ojos del conductor y generamos alertas tempranas. Desde 2025, cerca de 26.000 vehículos de nuestra flota cuentan con telemetría, aunque los 30.000 hacen parte del observatorio que cruza distintas fuentes de información.

¿Ese esfuerzo ya se ha reflejado en resultados concretos?

M.S: En un año redujimos los siniestros en un 23 por ciento, mientras en el país la accidentalidad creció cerca de un 5 por ciento. Los lesionados se redujeron un 28 por ciento y las víctimas fatales, un 39 por ciento. Cuando ves esas cifras y entiendes que detrás hay vidas, sabes que vas por el camino correcto.

¿Qué comportamientos siguen siendo los más comunes en temporada alta?

M.S: Gracias al monitoros, cada vez vemos menos excesos de velocidad. Lo que todavía aparece con frecuencia son las frenadas y giros bruscos. También trabajamos en alertas de tráfico y optimización de rutas, porque una misma ruta no sirve todo el año ni en todas las temporadas.

Si tuviera que resumir la apuesta de Renting por la seguridad vial en una sola idea, ¿cuál sería?

M.S: No limitarnos a contar lo que ya pasó, sino anticiparnos. Usar la tecnología, los datos y la experiencia para tomar decisiones que prevengan siniestros. Esa es nuestra responsabilidad y nuestro compromiso.

Más de Contenido en colaboración

Mauricio Serna Lozano, gerente general de Renting Colombia

Con tecnología y data, Renting Colombia ha reducido 23 por ciento los accidentes mortales en las vías

Gracias a su diseño innovador y cercanía con el mar, mo | park 2 es hoy en día una gran alternativa de inversión en Cartagena.

Conozca morros park 2, el nuevo lanzamiento inmobiliario en Cartagena

Compensar - API

¿Por qué las Empresas Familiarmente Responsables están un paso adelante frente a los retos laborales de 2026?

Las conversaciones sobre inversión en tiempos de incertidumbre concentraron buena parte del interés de los asistentes.

Moneycon 2026: más de 6.000 personas y 120 expertos se reunieron para hablar del futuro del dinero en Colombia

Expertos advierten que el impuesto del 4x1.000 se ha convertido en un desincentivo permanente para la bancarización y la movilidad del dinero.

Estos son los cambios urgentes que necesita la banca en Colombia: “El usuario está perdiendo tiempo y dinero”

ECOAGROMINEROS

Reputación empresarial: los nuevos riesgos que enfrentan las empresas

Asociación Ecos

Seguridad privada en 2026: ¿por qué aumentarán las tarifas?

Marriott Barranquilla - API

Este hotel se convirtió en el nuevo referente de los eventos de lujo en Barranquilla

Moneycon ofrece educación financiera práctica, accesible y accionable para iniciar el año con el pie derecho.

Inicie el año tomando mejores decisiones financieras: prográmese para Moneycon

gf

Bolsillos programados: ¿los nuevos reyes de las finanzas personales?