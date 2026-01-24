Con una flota cercana a los 30.000 vehículos recorriendo el país, Renting Colombia, filial de Grupo Cibest, se ha posicionado como líder en el sector en la implementación de soluciones tecnológicas para la seguridad vial. Mauricio Serna, gerente general de la compañía, explica cómo bajo su liderazgo le han dado un giro a la manera en que se aborda la seguridad en las vías para enfocarse en la prevención, integrando telemetría, análisis de datos y monitoreo inteligente en su operación diaria. En esta entrevista, Serna explica las claves de estos avances.

¿Por qué la seguridad vial es hoy una prioridad para Renting Colombia?

Mauricio Serna: Hoy tenemos cerca de 30.000 vehículos en las calles y eso implica una responsabilidad enorme. Para nosotros lo importante es que cada conductor y cada ocupante de esos vehículos regrese sano y salvo a su casa. Y no solo ellos. También los peatones, los motociclistas y todos los que comparten la vía. Al final, un vehículo mal mantenido o una mala decisión al volante puede afectar a muchas personas alrededor.

¿Qué tan grande es el reto cuando se habla de accidentalidad?

M.S: Prevenir que los siniestros ocurran es fundamental. No se trata únicamente de cuidar a quienes van dentro de nuestros vehículos, sino de entender que la vía es un sistema donde todos estamos conectados.

Renting habla de anticiparse y no solo de medir lo que ya pasó. ¿Cómo funciona eso en la práctica?

M.S: Antes contábamos siniestros después de que ocurrían. Hoy el objetivo es anticiparnos. Tenemos registrados cerca de 7.200 millones de kilómetros recorridos en nuestros sistemas y eso nos da información muy valiosa. Identificamos comportamientos y zonas donde suelen ocurrir siniestros, condiciones de la vía, tráfico y otros factores. Hoy nos anticipamos a un siniestro con una efectividad cercana al 60 por ciento.

¿Qué tipo de tecnología hace posible ese nivel de prevención?

M.S: Trabajamos con telemetría, cámaras y sistemas de monitoreo para entender lo que pasa dentro y fuera del vehículo. Detectamos hábitos de conducción, microsueños o señales de fatiga a partir del movimiento de los ojos del conductor y generamos alertas tempranas. Desde 2025, cerca de 26.000 vehículos de nuestra flota cuentan con telemetría, aunque los 30.000 hacen parte del observatorio que cruza distintas fuentes de información.

¿Ese esfuerzo ya se ha reflejado en resultados concretos?

M.S: En un año redujimos los siniestros en un 23 por ciento, mientras en el país la accidentalidad creció cerca de un 5 por ciento. Los lesionados se redujeron un 28 por ciento y las víctimas fatales, un 39 por ciento. Cuando ves esas cifras y entiendes que detrás hay vidas, sabes que vas por el camino correcto.

¿Qué comportamientos siguen siendo los más comunes en temporada alta?

M.S: Gracias al monitoros, cada vez vemos menos excesos de velocidad. Lo que todavía aparece con frecuencia son las frenadas y giros bruscos. También trabajamos en alertas de tráfico y optimización de rutas, porque una misma ruta no sirve todo el año ni en todas las temporadas.

Si tuviera que resumir la apuesta de Renting por la seguridad vial en una sola idea, ¿cuál sería?

M.S: No limitarnos a contar lo que ya pasó, sino anticiparnos. Usar la tecnología, los datos y la experiencia para tomar decisiones que prevengan siniestros. Esa es nuestra responsabilidad y nuestro compromiso.