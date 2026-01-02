Incendio en Bello consumió 84 hectáreas del cerro Quitasol: este es el balance

El incendio que afectó desde la noche del martes, 30 de diciembre, al cerro Quitasol, en el municipio de Bello, fue controlado, según anunciaron las autoridades de ese municipio.

El capitán Nelson Zuluaica, comandante del Cuerpo de Bomberos de Bello, habló sobre la situación.

“El incendio está totalmente mitigado en un 100 %”, afirmó.

“Estamos estimando un promedio de 84 hectáreas quemadas. Sabemos que en el cerro Quitasol tenemos múltiples factores para que el cerro se incendie, entre ellos los globos, es importante comentar esto, pero también fogatas, y una cantidad de situaciones que pasan en nuestro cerro”, agregó.

Pero las labores para frenar el fuego no fueron solo obra de los 48 bomberos locales, de la Defensa Civil y de los soldados del arma de Ingenieros del Ejército, la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) también apoyó con un helicóptero Black Hawk conocido como Bamby.

La FAC apoyó en el control del incendio en el cerro Quitasol en Bello. Foto: Alcaldía de Bello

A través de ese método, según informó la Alcaldía de Bello, se realizaron más de 50 descargas de agua directamente sobre la corona del incendio forestal.

“Tuvimos asistencia helicoportada, en dos días en particular logramos atender más o menos 50 descargas, entre las dos atenciones aéreas con más o menos 25.000 galones que sirvieron para eliminar la conflagración”, manifestó Alexander Osorio, secretario de Gestión del Riesgo y Atención a Desastres de Bello.

Además, como reconoció el mismo capitán Zuluaica, las lluvias que cayeron esta tarde sobre la zona ayudaron a enfriar el terreno.

La emergencia llamó la atención de gran parte de los habitantes de Bello, municipio que sufrió el año pasado dos grandes tragedias, la de la avenida torrencial de Altos de Oriente, que cobró la vida de 21 personas, aunque inicialmente se dijo que 25, y dejó decenas de damnificados, y la de los estudiantes del Liceo Antioqueño.

En esta última, ocurrida en Remedios, Antioquia, murió el conductor de un bus que transportaba a varios graduados de ese reconocido colegio y 16 estudiantes.