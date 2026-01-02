Es compleja la situación que se vive en el cerro Quitasol, en el municipio de Bello, Antioquia, por cuenta de un voraz incendio que lleva varios días activo, pese al esfuerzo que han hecho los organismos de emergencia.

La conflagración inició el pasado 30 de diciembre de 2025. La noche transcurría con normalidad cuando residentes del barrio El Mirador comenzaron a ver las llamas salir y avisaron a las autoridades.

El Cuerpo de Bomberos de Bello, en coordinación con la Secretaría de Gestión del Riesgo y Atención de Desastres del municipio, se dirigió hasta la zona e inició la respuesta ante este incidente.

Incendio en el cerro Quitasol, en Antioquia. Foto: API

El esfuerzo dio resultados y, en la tarde del miércoles 31 de diciembre, la mayoría del incendio ya había sido controlado, pero todo cambió en las últimas horas.

Durante la madrugada de este jueves, 1.º de enero, las llamas volvieron a subir como consecuencia de las condiciones climáticas y de la permanencia de puntos calientes.

Por lo menos 45 unidades del Cuerpo de Bomberos que se encuentran en la zona intentando apagar el fuego. La situación llevó a que las labores sean acompañadas por soldados del Batallón Pedro Nel Ospina, unidades de Búsqueda y Rescate de la Policía Nacional (Ponalsar) y la Defensa Civil Bellanita.

Los uniformados trabajan a toda marcha para evitar que el incendio llegue a las zonas habitadas. Para ello, se instalaron cámaras térmicas y se activó el uso del recurso aéreo con el cual se hacen descargas desde el aire en los puntos más afectados.

La primera hipótesis que se tiene es que, al parecer, las llamas iniciaron por cuenta del lanzamiento de un globo de mecha durante las recientes celebraciones.

Los bomberos ya han avanzado y han extinguido más del 50 % del incendio, pero continúan para evitar que el fuego se siga extendiendo.

Otro incendio en Antioquia

A la par de esta, otro incendio se registró en Antioquia por cuenta del fuego. Esta se registró en la noche de este jueves en el sector de San Antonio de Pereira, en Rionegro.

Según las primeras informaciones, la situación afectó una vivienda y tres locales comerciales. Al parecer, todo se desencadenó también por el lanzamiento de un globo de mecha, hipótesis preliminar de las autoridades.

En el punto fue necesaria la presencia de 20 unidades, dos máquinas de extinción, dos vehículos de respuesta rápida y una ambulancia. Afortunadamente, no hubo personas heridas y se rescataron en buenas condiciones a dos animales.

“Hoy, se registró un incendio estructural de grandes proporciones en un local comercial de Rionegro, presuntamente ocasionado por un globo. Gracias a la oportuna y valiente labor de nuestros bomberos, no hubo personas lesionadas, pero sí importantes pérdidas materiales que lamentamos profundamente”, dijo el alcalde Jorge Rivas.

Por el momento, las autoridades avanzan en las investigaciones pertinentes para poder esclarecer en su totalidad lo ocurrido.