Volcán Puracé este 1 de enero: Servicio Geológico mantiene el estado de alerta Naranja

La entidad recomendó no acercarse al cráter ni a sus alrededores, seguir la información oficial y atender las instrucciones de las autoridades locales y departamentales.

Redacción Semana
1 de enero de 2026, 3:32 p. m.
Servicio Geológico Colombiano da nuevos detalles sobre la actividad volcánica del Puracé, registra "aumento de temperatura"

El Servicio Geológico Colombiano informó este 1 de enero que el volcán Puracé, ubicado en la cadena volcánica Los Coconucos, mantiene una actividad interna inestable caracterizada por sismicidad asociada al movimiento de fluidos y una persistente emisión de gases y ceniza, situación que mantiene el nivel de alerta en color naranja.

Volcán Puracé completa un mes en estado de alerta naranja: ¿cuándo volverá a la normalidad?

Según el boletín extraordinario emitido por la entidad, desde el último reporte se han registrado sismos de tipo Largo Periodo, pulsos de tremor y tremor continuo, localizados bajo el cráter del volcán, a profundidades menores a 1,5 kilómetros.

Estos eventos están relacionados con la dinámica de gases calientes al interior del edificio volcánico y su liberación hacia la atmósfera.

El SGC confirmó que siete de estas señales sísmicas estuvieron asociadas a emisiones de ceniza, por lo que se emitieron alertas preventivas a la Aeronáutica Civil.

Durante las últimas 24 horas, el Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Popayán ha registrado seis emisiones de ceniza en el volcán Puracé.
Durante las últimas 24 horas, el Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Popayán ha registrado seis emisiones de ceniza en el volcán Puracé.

Las columnas de ceniza se dispersaron según la dirección de los vientos y, debido a las condiciones climáticas, solo dos pudieron ser observadas mediante las cámaras de monitoreo, alcanzando alturas de hasta 350 metros sobre la cima del volcán.

Asimismo, se recibieron reportes de caída de ceniza en los corregimientos de Coconuco y en sectores de Popayán, al noroccidente del volcán. El organismo también señaló que continúan registrándose valores elevados de emisión de dióxido de azufre hacia la atmósfera, así como temperaturas similares a las observadas en días anteriores en la zona del cráter, lo que estaría asociado con la salida de gases calientes desde el interior del sistema.

Volcán Puracé este martes 23 de diciembre: aumenta la actividad sísmica y ordenan cierre temporal de estas áreas
Volcán Puracé
Volcán Puracé

Adicionalmente, persiste la desgasificación constante a través de una grieta ubicada dentro del cráter del volcán Curiquinga, sin evidencia de emisión de cenizas.

El Servicio Geológico Colombiano reiteró que, mientras se mantenga la alerta naranja, pueden presentarse fluctuaciones temporales en la actividad volcánica, sin que ello signifique un retorno a condiciones de estabilidad.

La Defensa Civil del municipio de Puracé apoyan las capacitaciones en primeros auxilios.
La Defensa Civil del municipio de Puracé apoyan las capacitaciones en primeros auxilios.

Finalmente, la entidad recomendó no acercarse al cráter ni a sus alrededores, seguir la información oficial y atender las instrucciones de las autoridades locales, departamentales y de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, mientras se evalúa la evolución del fenómeno volcánico.

