Volcán Puracé continúa con movimientos y emisiones de ceniza: mantiene la alerta Naranja

Este jueves, 25 de diciembre, el Servicio Geológico Colombiano dio a conocer que se mantiene la actividad volcánica en el Volcán Puracé, donde continúan registrándose sismos asociados al movimiento de fluidos, emisiones de ceniza y procesos de desgasificación. La alerta naranja se mantiene por parte de las autoridades, se encuentran en máxima alerta ante cualquier emergencia que se pueda llegar a registrar.

“Desde la publicación del boletín extraordinario de ayer, y hasta este momento, se mantiene la ocurrencia de sismos asociados con el movimiento de fluidos dentro del edificio volcánico, tipo Largo Periodo (LP), pulsos de Tremor (TR) y tremor continuo. Esta sismicidad se localizó bajo el cráter del volcán Puracé, a menos de 1 km de profundidad, y se relaciona con la dinámica interna de los gases y su liberación hacia la atmósfera”, explicó la entidad.

Asimismo, dieron a conocer que alguno de estos movimientos estuvieron relacionados con las emisiones de cenizas, por lo que activaron protocolos aéreos.

“De estas señales sísmicas, cuatro (4) se asociaron con emisiones de ceniza que generaron alertas dirigidas a la Aeronáutica Civil y se dispersaron hacia el suroriente, alcanzando alturas de hasta 600 metros sobre la cima del volcán”, detalló.

Además, precisaron que hay movimientos que vienen del fracturamiento de rocas en esta zona, específicamente, bajo los volcanes Puracé y Piocollo.

“Además, se mantuvo el registro de señales sísmicas asociadas con procesos de fracturamiento de roca, ubicadas principalmente bajo los volcanes Puracé y Piocollo, con profundidades entre 1 y 3 km, y una magnitud máxima de 2,2”, agregó.

Volcán Puracé. Foto: Suministrada a SEMANA.

El Servicio Geológico Colombiano dio a conocer también que persisten emisiones significativas de gases volcánicos y temperaturas elevadas en el cráter.

“Se continúan detectando valores importantes de emisión de dióxido de azufre (SO₂) hacia la atmósfera y se siguen registrando niveles de temperatura similares a los presentados en días anteriores en la zona del cráter, posiblemente asociados con la emisión de gases calientes desde el interior del volcán”, sostuvo.

Al tiempo, informaron que hay un proceso de desgasificación en el volcán Curiquinga, sin que hayan podido evidenciar emisiones de ceniza.

“Persiste la desgasificación constante a través de la grieta localizada en la pared norte del interior del cráter del volcán Curiquinga, reportada semanas atrás, sin evidencia de emisión de cenizas”, dijo.

Volcán Puracé Foto: Servicio Geológico Colombiano

En cuanto al estado de alerta naranja que mantienen, indicaron que pueden presentarse variaciones temporales en la actividad volcánica sin que ello signifique una estabilización del sistema.

“Mientras se mantiene el estado de alerta Naranja, es posible que se presenten fluctuaciones temporales en los niveles de actividad del volcán (…) Sin embargo, esto no necesariamente implica que el volcán haya retornado a un nivel de actividad estable”, añadió.

Finalmente, el Servicio Geológico Colombiano reiteró el llamado preventivo a la ciudadanía y a las autoridades territoriales para evitar zonas de riesgo y mantenerse informados por canales oficiales.

“Recomendamos no acercarse al cráter del volcán Puracé ni a sus alrededores, y seguir atentamente la evolución del proceso actual por medio de los boletines extraordinarios y la información publicada en nuestros canales oficiales, así como las instrucciones de las autoridades locales y departamentales, y de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD)”, finalizó.