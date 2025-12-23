Cauca

Volcán Puracé este martes 23 de diciembre: aumenta la actividad sísmica y ordenan cierre temporal de estas áreas

En algunos episodios, las columnas de emisión alcanzaron alturas considerables.

Redacción Semana
23 de diciembre de 2025, 5:23 p. m.
El volcán Puracé continúa inestable.
El volcán Puracé continúa inestable. Foto: SGC

El volcán Puracé, ubicado en el departamento del Cauca, registró un incremento en su actividad volcánica en las últimas horas, lo que llevó a las autoridades a ordenar el cierre temporal de varias zonas turísticas como medida preventiva para proteger a visitantes y comunidades cercanas.

De acuerdo con los reportes de monitoreo, se ha evidenciado un aumento en la actividad sísmica asociada al movimiento de fluidos al interior del volcán, así como emisiones continuas de gases y material volcánico desde el cráter. En algunos episodios, las columnas de emisión alcanzaron alturas considerables, lo que encendió las alertas de los organismos de gestión del riesgo.

Volcán Puracé.
Volcán Puracé. Foto: Suministrada a SEMANA.

Ante este escenario, Parques Nacionales Naturales de Colombia dispuso la suspensión del ingreso a sectores del Parque Nacional Natural Puracé, incluyendo senderos de acceso, zonas cercanas al cráter y áreas frecuentadas por turistas y operadores ecoturísticos. La medida aplica tanto para visitantes nacionales y extranjeros como para guías y prestadores de servicios.

Las autoridades explicaron que la decisión busca reducir el riesgo de exposición a gases, caída de ceniza y posibles desprendimientos de material volcánico, además de facilitar una eventual evacuación en caso de que la actividad aumente. El cierre se mantendrá de manera temporal mientras continúe el seguimiento técnico del comportamiento del volcán.

Volcán Puracé
Volcán Puracé Foto: Servicio Geológico Colombiano

Los organismos de socorro y las entidades científicas mantienen un monitoreo permanente de Puracé y reiteraron el llamado a la ciudadanía para acatar las recomendaciones oficiales y abstenerse de ingresar a las zonas restringidas. Hasta el momento no se han reportado personas afectadas, mientras se evalúa la evolución de la actividad volcánica en el macizo caucano.

Alerta naranja

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) informó que se mantiene la alerta naranja en el volcán Puracé, ubicado en la cadena volcánica Los Coconucos, tras registrarse un incremento sostenido de la actividad sísmica y emisiones de ceniza durante las últimas horas en el sur del Cauca.

De acuerdo con el boletín extraordinario emitido en la mañana de este 15 de diciembre, continúan ocurriendo sismos asociados al movimiento de fluidos al interior del volcán, principalmente eventos de tipo largo periodo, pulsos de tremor y tremor continuo.

Esta sismicidad se localiza en su mayoría bajo el cráter del Puracé, a profundidades menores a un kilómetro, y está relacionada con la dinámica interna de los gases y su liberación hacia la atmósfera.

Adicionalmente, los equipos de monitoreo detectaron señales sísmicas de baja magnitud vinculadas al fracturamiento de roca, localizadas a menos de un kilómetro alrededor del cráter y con profundidades inferiores a dos kilómetros.

