¿Qué significa que el volcán Puracé se encuentre en alerta naranja? Lo que debe saber

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) informó que se mantiene la alerta naranja en el volcán Puracé, ubicado en la cadena volcánica Los Coconucos, tras registrarse un incremento sostenido de la actividad sísmica y emisiones de ceniza durante las últimas horas en el sur del Cauca.

De acuerdo con el boletín extraordinario emitido en la mañana de este 15 de diciembre, continúan ocurriendo sismos asociados al movimiento de fluidos al interior del volcán, principalmente eventos de tipo largo periodo, pulsos de tremor y tremor continuo.

Esta sismicidad se localiza en su mayoría bajo el cráter del Puracé, a profundidades menores a un kilómetro, y está relacionada con la dinámica interna de los gases y su liberación hacia la atmósfera.

Volcán Puracé. | Foto: Suministrada a SEMANA.

Adicionalmente, los equipos de monitoreo detectaron señales sísmicas de baja magnitud vinculadas al fracturamiento de roca, localizadas a menos de un kilómetro alrededor del cráter y con profundidades inferiores a dos kilómetros.

Algunas de estas señales coincidieron con emisiones de ceniza, que fueron dispersadas principalmente hacia el noroccidente, siguiendo la dirección de los vientos.

Según el reporte oficial, las columnas de gases y ceniza alcanzaron alturas de hasta 800 metros sobre la cima del volcán. En total, se registraron cuatro emisiones de ceniza, situación que llevó a emitir alertas dirigidas a la Aeronáutica Civil.

Asimismo, se recibieron reportes de caída de ceniza en las veredas Cristales, al noroccidente, y Chiliglo, al occidente del volcán Puracé.

El Servicio Geológico Colombiano también indicó que, a través de imágenes satelitales, se siguen detectando valores importantes de dióxido de azufre (SO₂) emitidos a la atmósfera, con dispersión predominante hacia el noroccidente en un radio de hasta 150 kilómetros desde el volcán.

De igual forma, se mantienen niveles elevados de temperatura en la zona del cráter, similares a los observados en días anteriores, posiblemente asociados con la emisión de gases calientes desde el interior del edificio volcánico.

Volcán Puracé | Foto: Servicio Geológico Colombiano

Las autoridades advirtieron que, aunque pueden presentarse disminuciones temporales en algunos parámetros, esto no significa que el volcán haya retornado a un estado de estabilidad.

Para considerar un cambio a alerta amarilla se requiere un periodo prudencial de evaluación integral de las tendencias de la actividad volcánica.

Finalmente, el Servicio Geológico recomendó no acercarse al cráter del volcán Puracé ni a sus alrededores, mantenerse informados a través de los boletines oficiales y acatar las instrucciones de las autoridades locales, departamentales y de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.