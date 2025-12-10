El Servicio Geológico Colombiano hace importante anuncio sobre el volcán Puracé: “Nuevos puntos de desgasificación”

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó esta mañana de miércoles, 10 de diciembre, que el volcán Puracé de Cauca, que hace parte de la cadena volcánica Los Coconucos, continúa con alerta naranja.

“Se mantiene el registro de sismos asociados al movimiento de fluidos dentro del edificio volcánico, tipo largo periodo (LP), pulsos de tremor (TR) y tremor continuo. Esta sismicidad ha sido localizada principalmente bajo el cráter del volcán Puracé y se relaciona con la dinámica interna de los gases y su emisión hacia la atmósfera”, indicaron en el informe del SGC.

Desde esta entidad también reportaron algunas señales sísmicas asociadas a fracturamiento de roca de baja magnitud, localizadas en un radio de 1,5 km desde el cráter del volcán, con profundidades menores a 3 km.

“Algunas de las señales sísmicas estuvieron acompañadas por emisiones de ceniza que se dispersaron preferencialmente en sentido noroccidente, de acuerdo con la dirección de los vientos, alcanzando alturas en sus columnas hasta de 700 m. En total, se registraron siete emisiones de ceniza para las que se generaron alertas dirigidas a la Aeronáutica Civil”, agregaron.

Además, Jaime Raigosa, coordinador del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Popayán, informó que detectaron la aparición de nuevos puntos de desgasificación.

🌋 Continuamos monitoreando el volcán Puracé - cadena volcánica Los Coconucos y en el boletín extraordinario de hoy les contamos que en las últimas 24 horas se destaca la aparición de nuevos puntos de desgasificación .💨 En este video, Jaime Raigosa, coordinador del Observatorio… pic.twitter.com/Uc2vOhFRNt — Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) December 10, 2025

“También se han detectado nuevos puntos de emisiones de gases sobre la cara norte y la cara noroccidental del volcán. Estas emisiones están asociadas por la presencia de fracturas al interior del volcán, desde las cuales fluyen gases desde el interior del edificio volcánico hacia la atmósfera”, señaló Raigosa.

Desde el SGC también informaron en su informe diario que continúan detectando satelitalmente valores importantes de dióxido de azufre (SO2) emitido a la atmósfera, que se dispersa de manera predominante hacia el nororiente dentro de un radio de 250 km respecto al volcán.