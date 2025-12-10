Suscribirse

El Servicio Geológico Colombiano hace importante anuncio sobre el volcán Puracé: “Nuevos puntos de desgasificación”

Pidieron a la comunidad que se informe a través de los canales oficiales para evitar especulaciones.

Redacción Nación
10 de diciembre de 2025, 3:58 p. m.
Jaime Raigosa, coordinador del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Popayán. | Foto: Servicio Geológico Colombiano

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó esta mañana de miércoles, 10 de diciembre, que el volcán Puracé de Cauca, que hace parte de la cadena volcánica Los Coconucos, continúa con alerta naranja.

“Se mantiene el registro de sismos asociados al movimiento de fluidos dentro del edificio volcánico, tipo largo periodo (LP), pulsos de tremor (TR) y tremor continuo. Esta sismicidad ha sido localizada principalmente bajo el cráter del volcán Puracé y se relaciona con la dinámica interna de los gases y su emisión hacia la atmósfera”, indicaron en el informe del SGC.

Desde esta entidad también reportaron algunas señales sísmicas asociadas a fracturamiento de roca de baja magnitud, localizadas en un radio de 1,5 km desde el cráter del volcán, con profundidades menores a 3 km.

“Algunas de las señales sísmicas estuvieron acompañadas por emisiones de ceniza que se dispersaron preferencialmente en sentido noroccidente, de acuerdo con la dirección de los vientos, alcanzando alturas en sus columnas hasta de 700 m. En total, se registraron siete emisiones de ceniza para las que se generaron alertas dirigidas a la Aeronáutica Civil”, agregaron.

Además, Jaime Raigosa, coordinador del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Popayán, informó que detectaron la aparición de nuevos puntos de desgasificación.

“También se han detectado nuevos puntos de emisiones de gases sobre la cara norte y la cara noroccidental del volcán. Estas emisiones están asociadas por la presencia de fracturas al interior del volcán, desde las cuales fluyen gases desde el interior del edificio volcánico hacia la atmósfera”, señaló Raigosa.

Desde el SGC también informaron en su informe diario que continúan detectando satelitalmente valores importantes de dióxido de azufre (SO2) emitido a la atmósfera, que se dispersa de manera predominante hacia el nororiente dentro de un radio de 250 km respecto al volcán.

“Mientras se mantiene el estado de alerta naranja, es posible que se presenten fluctuaciones temporales en los niveles de actividad del volcán, es decir, que en algunos momentos puede disminuir con respecto a días o semanas anteriores. Sin embargo, esto no implica necesariamente que el volcán haya retornado a un nivel de actividad estable”, destacaron.

