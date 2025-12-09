Embajada de Estados Unidos emite alerta ante actividad sísmica del volcán Puracé, con columnas de humo superiores a 1.000 metros

Sigue el monitoreo del Servicio Geológico Colombiano (SGC) ante las recientes actividades sísmicas en el volcán Puracé, que se mantiene en alerta naranja y con emisiones de gases y cenizas.

Ante esta situación, la Embajada de Estados Unidos en Colombia lanzó un comunicado hacia sus connacionales que viven o están en el país, con el fin de que se mantengan alejados del volcán.

“Esta alerta señala cambios en las condiciones sísmicas que indican la liberación continua de gases volcánicos. Acciones a tomar: evitar el área inmediata alrededor del volcán y no ascender a la cumbre ni ingresar a la caldera”, dice la embajada.

Esta alerta se da luego de que el SGC emitiera nueva información sobre señales sísmicas sobre las 6:01 a. m. de este martes, 9 de diciembre, que incluyeron una columna de cenizas con una altura de 1.000 metros sobre la cima del volcán.

De acuerdo con el reporte, en total se registraron cinco emisiones de ceniza desde el cráter del volcán Puracé, que generaron alertas dirigidas a la Aeronáutica Civil.

Volcán Puracé | Foto: Servicio Geológico Colombiano

“Se continúan presentando valores importantes de emisión de dióxido de azufre (SO2) a la atmósfera, detectados satelitalmente, que se dispersaron de manera predominante hacia el nororiente dentro de un radio de 250 km respecto al volcán. Por parte de la comunidad de la vereda Chapío (Puracé), se reportaron fuertes olores a azufre. Asimismo, se sigue observando un aumento de temperatura en la zona del cráter, posiblemente asociado con la emisión de gases calientes desde el interior del volcán”, dice el SGC.

La entidad recomienda a la ciudadanía en general no acercarse al cráter del volcán ni a sus alrededores, y seguir la evolución del proceso actual por medio de los boletines extraordinarios.