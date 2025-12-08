Impresionantes imágenes de la erupción de un volcán en Estados Unidos: la lava alcanzó los 30 metros

Impresionantes imágenes de las erupciones de un volcán en Estados Unidos han inundado las redes sociales, mostrando el magnífico momento que la lava sale con fuerza desde la montaña y las ocas vuelan por el cielo. Se trata de un volcán en el estado de Hawái que, pese a que estuvo varios años inactivo, este fin de semana ofreció un espectáculo visual.

Se trata del volcán Halema’uma’u, que entró en actividad desde noviembre del 2024, por lo que esta reciente erupción correspondió a su episodio número 38.

La erupción inició el 6 de diciembre. | Foto: Tomada de redes sociales

“El episodio 38 de la erupción del Halemaʻumaʻu comenzó a las 8:45 a. m. HST del 6 de diciembre con un temblor cada vez mayor y una inclinación decreciente”, escribió el observatorio de volcanes de Estados Unidos en una información al respecto.

“Fuentes de lava sostenidas de aproximadamente 50 a 100 pies (15 a 30 metros) de altura están erupcionando actualmente desde el respiradero norte. La altura de las fuentes está aumentando rápidamente y proviene de los respiraderos izquierdo y derecho dentro del cono norte“, se lee en el informe del pasado sábado.

Además, determinaron que episodios anteriores provocaron erupciones de lava de hasta 300 metros de altura con columnas de humo que se extendían por el cielo hasta 6.000 metros.

WATCH: Hawaii’s Kilauea volcano roars back to life, hurling red-hot lava 1,000 feet into the air and sending a massive smoke plume soaring beyond 20,000 feet. pic.twitter.com/BGiPzpb06z — Fox News (@FoxNews) December 7, 2025

Este volcán hace parte del Parque Nacional de los Volcanes, por lo que no representa un peligro para los habitantes en zonas cercanas. Las autoridades competentes están en constantes análisis de la actividad de este para enviar alertas en caso de que sea necesario. También, las agencias de volcanes suelen compartir las imágenes para quienes quieren observar en tiempo real la maravilla de la naturaleza.

La administración local determinó que los aeropuertos cercanos de Hawái seguirán operando con normalidad durante esta semana.

“El episodio 38 fue precedido por pequeñas fuentes de salpicaduras esporádicas y 6 desbordamientos precursores del respiradero norte que comenzaron aproximadamente a las 12:50 p.m. del 5 de diciembre. Los desbordamientos continuos comenzaron a las 3:37 a.m. HST y aumentaron en intensidad hasta las 8:45 a.m., cuando comenzaron las fuentes sostenidas”, detalló el observatorio de volcanes.

La mayoría de las erupciones desde que el volcán retomó su actividad se han evidenciado durante los últimos días. Estas suelen durar al menos una semana, de acuerdo con la administración de volcanes.