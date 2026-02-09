Estados Unidos

Peligro en Hawái: condiciones climáticas afectarían seriamente a turistas y residentes

Se reportan cierres estatales por las condiciones climáticas extremas por las que atraviesa Hawái.

Luciano Andrey Sánchez Flórez

Luciano Andrey Sánchez Flórez

9 de febrero de 2026, 4:00 p. m.
Alerta por condiciones climáticas en Hawái.
Alerta por condiciones climáticas en Hawái. Foto: Gado via Getty Images

Estados Unidos recientemente ha sido testigo de condiciones climáticas extremas que han alertado a gran parte del territorio nacional.

El pasado fin de semana se registraron temperaturas bajas en la ciudad de Nueva York que llegaron a superar las temperaturas extremas registradas en la Antártida. El territorio neoyorquino alcanzó -16 °C, con una sensación térmica aproximada de -26 °C, mientras que en otras localidades del país norteamericano la sensación térmica pudo llegar hasta los -40 °C.

Las temperaturas registradas en la estación estadounidense McMurdo, en la Antártida, fueron de aproximadamente -6 °C, lo que indica que en Nueva York estaba haciendo mucho más frío de lo que se registró en uno de los lugares más fríos del planeta.

Esta fotografía, publicada el 20 de agosto de 2025 por la Universidad de Santiago USACH, muestra una vista de la Antártida durante un estudio liderado por un equipo de científicos chilenos de la Universidad de Santiago con investigadores de Países Bajos y Alemania para determinar la presencia de metales pesados ​​en la Antártida debido al aumento del turismo en la zona. (Foto de José Jorquera / Universidad de Santiago USACH / AFP)
Antártida. Foto: AFP

En este momento Hawái se encuentra con las alarmas encendidas, pues las condiciones meteorológicas han obligado a tomar medidas preventivas para hacerles frente.

El gobernador Josh Green indicó el cierre de las escuelas del Departamento de Educación, así como de las oficinas estatales, durante este lunes 9 de febrero, ya que se espera que haya precipitaciones importantes que afecten el curso normal de las actividades.

Más frío que en la Antártida: Nueva York ha llegado a niveles de frío extremos que pueden ser mortales

Fuertes vientos arribarían al territorio en localidades como Kauai, la Gran Isla de Hawái, Lanai, Kahoolawe, Oahu, Niihau, Molokai y Maui, y podrían llegar hasta casi 100 kilómetros por hora.

A raíz de estas condiciones podrían presentarse caídas de árboles, daños en infraestructura de viviendas y caída de redes eléctricas, por lo que se recomienda tener un plan de acción ante posibles cortes eléctricos que puedan presentarse en medio de la contingencia.

Del mismo modo puede que los turistas que hayan decidido viajar estas fechas al territorio de Hawái, deban aguardar en sus hoteles, ya que estar cerca de las playas puede ser sumamente peligroso.

Lo recomendable en estos casos es evitar conducir. La caída de árboles supone un riesgo importante que puede ser evitado quedándose en casa. También se aconseja hacer constantes inspecciones de los objetos que permanecen al aire libre: si se prevé el riesgo de que alguno de estos pueda ser llevado por el viento, lo mejor sería mantenerlo dentro de un espacio cerrado.

El NWS precisó: “Una advertencia de vientos fuertes significa que se esperan vientos de al menos 64 km/h, con ráfagas superiores a 96 km/h. Manténgase alejado de cables eléctricos caídos”.

La audiencia más grande de la historia en el Super Bowl: Bad Bunny rompe récord de espectadores en su intervención de medio tiempo

La probabilidad de que haya inundaciones está vigente, por lo cual es importante estar conectado con fuentes de información oficiales, donde las autoridades, de ser necesario, estarían informando de alertas de evacuación que deben ser acatadas. “Las carreteras propensas a inundaciones y otras zonas bajas podrían estar cerradas debido a la escorrentía elevada y el desbordamiento de arroyos”, indicó el Servicio.

Esta es la novedosa herramienta que desarrolló Meta.
Riesgo de inundaciones en Hawái. Foto: Getty Images

Aunque gran parte de las alertas van hasta el lunes 9 de febrero, hay unas que permanecerán activas hasta el martes por la posibilidad de que grandes olas hagan presencia.

De acuerdo con la información citada por Newsweek, podrían llegar hasta los 4,5 metros de altura; por tanto, también se advierte de lo peligroso que puede ser navegar bajo estas circunstancias, por lo que se aconseja abstenerse de hacerlo.

Cuando las autoridades retiren las alertas, asegúrese de hacer una inspección estructural de su vivienda para verificar si sufrió algún daño importante o si debe realizar alguna intervención por debilitamiento en la estructura.

