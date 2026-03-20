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Evacuación urgente en Hawái por riesgo de colapso de represa tras lluvias extremas que mantienen en alerta a miles de personas

Las autoridades reportarán cuándo las advertencias se levanten y las personas estén a salvo en sus residencias.

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Redacción Semana
20 de marzo de 2026, 8:36 p. m.
Las fuertes lluvias en el estado han prendido las alarmas para miles de ciudadanos.
Las fuertes lluvias en el estado han prendido las alarmas para miles de ciudadanos. Foto: Getty Images

Unas 5.500 personas que viven en cercanías a una represa en Hawái están bajo órden de evacuación inmediata este viernes, 20 de marzo, debido a que las instalaciones están amenazadas por las fuertes lluvias que azotan la región.

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La represa de Wahiawa, en el norte de la isla de Oahu, la tercera más grande del archipiélago estadounidense y que alberga la capital Honolulu, “está bajo riesgo inminente de falla”, advirtió el Departamento de Manejo de Emergencias local.

“¡Abandone el área aguas abajo ahora!”, agregó el despacho recomendando a las personas a compartir vehículos para aliviar el fuerte tráfico. Los locales fueron alertados por las sirenas de emergencia, así como por mensajes en sus teléfonos, detalló la Alcaldía de Honolulu.

“Tenemos socorristas en esas comunidades yendo de puerta en puerta”, dijo a la AFP Ian Scheuring, director adjunto de comunicaciones de la municipalidad. “La situación es muy grave en el centro y en la orilla norte de Oahu”, agregó Scheuring. Cinco centros fueron dispuestos para recibir a los desalojados.

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El portavoz señaló que no hay reportes de fallecidos, pero han recibido varios llamados de emergencia de personas que se han quedado aisladas por la subida de las aguas y han tenido que ser rescatadas. La intensidad de las lluvias ha arrastrado vehículos y hogares.

Se han emitido alertas durante todo el día.
Se han emitido alertas durante todo el día. Foto: AFP

El gobernador de Hawái, Josh Green, dijo que en medio de severas lluvias, el agua subió en la reserva al punto de alcanzar niveles de riesgo, por lo que las autoridades sonaron las alarmas. “La tormenta es muy severa en este momento, particularmente en el norte de Oahu, y tuvimos fuertes precipitaciones durante la noche, inundaciones graves en varios casos. Mucha gente tuvo que ser evacuada”, dijo Green en redes sociales.

Los servicios meteorológicos pronostican más precipitaciones hasta entrado el fin de semana.

Buena parte del estado está bajo advertencia de inundaciones, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, que reportó condiciones particularmente peligrosas en el norte de Oahu.