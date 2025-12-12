Suscribirse

Nación

Servicio Geológico da nuevos detalles sobre la actividad volcánica del Puracé: registra “aumento de temperatura en la zona del cráter”

La actividad del volcán se mantiene en alerta naranja.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Redacción Nación
12 de diciembre de 2025, 5:21 p. m.
Servicio Geológico Colombiano da nuevos detalles sobre la actividad volcánica del Puracé, registra “aumento de temperatura en
Servicio Geológico Colombiano da nuevos detalles sobre la actividad volcánica del Puracé, registra “aumento de temperatura en | Foto: Servicio Geológico Colombiano

El Servicio Geológico Colombiano, adscrito al Ministerio de Minas y Energía, emitió este viernes, 12 de diciembre, un nuevo boletín sobre la actividad en la cadena volcánica Los Coconucos, con énfasis en el volcán Puracé.

La entidad informó que, desde la publicación del boletín extraordinario del 11 de diciembre, se han registrado sismos tipo largo periodo (LP), pulsos de tremor (TR) y tremor continuo, localizados bajo el cráter del Puracé, eventos asociados al movimiento de fluidos y a la emisión de gases hacia la atmósfera.Adicionalmente, el SGC indicó que se detectaron señales sísmicas de fracturamiento de roca de baja magnitud en un radio de 1 km alrededor del cráter y a profundidades inferiores a 3 km.

Contexto: El Servicio Geológico Colombiano hace importante anuncio sobre el volcán Puracé: “Nuevos puntos de desgasificación”

Así mismo, reportó nueve emisiones de ceniza, con columnas de hasta 700 metros de altura, dispersadas hacia el occidente por los vientos predominantes, las cuales generaron alertas a la Aeronáutica Civil.

El más reciente boletín señala, además, que la red de vigías confirmó la caída de ceniza en vereda como Cristales y Río Negro, así como emisiones significativas de dióxido de azufre, dispersadas hacia el occidente en un radio de 300 km.

Entre los detalles aportados por la entidad se encuentra el aumento de temperatura en el cráter, posiblemente ligado a gases calientes del interior volcánico.

Contexto: Embajada de Estados Unidos emite alerta ante actividad sísmica del volcán Puracé, con columnas de humo superiores a 1.000 metros

En medio de la alerta naranja que mantiene el volcán, el Servicio Geológico advierte que podrían presentarse fluctuaciones temporales en la actividad, con posibles disminuciones respecto a días previos; sin embargo, estas no indican estabilidad. Asimismo, recomienda no aproximarse al cráter ni a sus alrededores.

El más reciente boletín se enmarca en el monitoreo continuo que realiza el SGC en la cadena volcánica Los Coconucos. El Puracé ha presentado emisiones intermitentes desde noviembre, con impactos en el Cauca y en Huila. Comunidades en zonas de influencia, como Popayán y La Plata, han activado planes de contingencia.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Revelan inéditas fotos de Jeffrey Epstein: Donald Trump, Bill Clinton, Woody Allen, Bill Gates y el príncipe Andrés involucrados

2. Trump lanza la ‘Golden Visa’ para acelerar los visados en Estados Unidos: ¿cuánto vale en pesos colombianos?

3. Palmira, finalista del Reto Nacional por la Educación por sus avances en calidad académica

4. Al menos 197 niños nacieron de un donante con mutación cancerígena y varios han fallecido

5. Retoman operaciones en el aeropuerto Ernesto Cortissoz de Barranquilla, tras incidente con avión de carga

LEER MENOS

Noticias relacionadas

volcánpuraceServicio Geológico Colombiano

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.