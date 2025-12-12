Servicio Geológico da nuevos detalles sobre la actividad volcánica del Puracé: registra “aumento de temperatura en la zona del cráter”

El Servicio Geológico Colombiano, adscrito al Ministerio de Minas y Energía, emitió este viernes, 12 de diciembre, un nuevo boletín sobre la actividad en la cadena volcánica Los Coconucos, con énfasis en el volcán Puracé.

La entidad informó que, desde la publicación del boletín extraordinario del 11 de diciembre, se han registrado sismos tipo largo periodo (LP), pulsos de tremor (TR) y tremor continuo, localizados bajo el cráter del Puracé, eventos asociados al movimiento de fluidos y a la emisión de gases hacia la atmósfera.Adicionalmente, el SGC indicó que se detectaron señales sísmicas de fracturamiento de roca de baja magnitud en un radio de 1 km alrededor del cráter y a profundidades inferiores a 3 km.

Así mismo, reportó nueve emisiones de ceniza, con columnas de hasta 700 metros de altura, dispersadas hacia el occidente por los vientos predominantes, las cuales generaron alertas a la Aeronáutica Civil.

🌋 Durante el tiempo en el que el volcán Puracé - cadena volcánica Los Coconucos continúe en alerta Naranja 🔶, nosotros seguiremos publicando un boletín diario en el que les contamos cuál ha sido su actividad en las últimas 24 horas ⏳. Aquí les compartimos el boletín de hoy 👉… pic.twitter.com/ajzbQmOMr3 — Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) December 12, 2025

El más reciente boletín señala, además, que la red de vigías confirmó la caída de ceniza en vereda como Cristales y Río Negro, así como emisiones significativas de dióxido de azufre, dispersadas hacia el occidente en un radio de 300 km.

Entre los detalles aportados por la entidad se encuentra el aumento de temperatura en el cráter, posiblemente ligado a gases calientes del interior volcánico.

En medio de la alerta naranja que mantiene el volcán, el Servicio Geológico advierte que podrían presentarse fluctuaciones temporales en la actividad, con posibles disminuciones respecto a días previos; sin embargo, estas no indican estabilidad. Asimismo, recomienda no aproximarse al cráter ni a sus alrededores.