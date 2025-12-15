Volcán Puracé en alerta, estas son las consecuencias de respirar la ceniza volcánica

Este lunes, 15 de diciembre, el Servicio Geológico Colombiano (SGC) emitió en un nuevo comunicado en el que confirmó que se mantienen las emisiones de gases y ceniza que tienen impacto en las comunidades cercanas en materia de salud.

“Se mantiene la ocurrencia de sismos asociados al movimiento de fluidos dentro del edificio volcánico, tipo Largo Periodo (LP), pulsos de tremor (TR) y tremor continuo”, los cuales se concentran principalmente “bajo el cráter del volcán Puracé, a menos de un (1) km de profundidad”, explicaron desde el Servicio Geologico Colombiano.

En medio de estas actividades volcánicas se ha registrado expulsión de ceniza, pero hace parte de la “dinámica interna de los gases y su emisión hacia la atmósfera”. Dicha expulsión se dio hacia el noroccidente, de acuerdo con la dirección de los vientos, que alcanzaron hasta los 800 metros sobre el volcán.

“Se registraron cuatro emisiones de ceniza para las que se generaron alertas dirigidas a la Aeronáutica Civil”, detallaron.

Algunas de las zonas donde cayó la ceniza fueron las veredas Cristales, al noroccidente, y Chiliglo, al occidente del volcán Puracé, lo que ha encendido las alarmas entre los habitantes rurales de la zona.

“Se continúan detectando satelitalmente valores importantes de dióxido de azufre (SO2) emitido a la atmósfera, que se dispersa de manera predominante hacia el noroccidente dentro de un radio de 150 km respecto al volcán. Asimismo, se siguen registrando niveles similares de temperatura a los vistos en días anteriores en la zona del cráter, posiblemente asociados con la emisión de gases calientes desde el interior del volcán”, agregaron desde el Servicio Geológico Colombiano.

Registro de la cámara Mina, ubicada a 2,2 km en dirección norte del volcán Puracé. Columna de gases y ceniza registrada a las 6:01 a. m. del 9 de diciembre de 2025, que alcanzó una altura de 1000 metros sobre la cima del volcán Puracé | Foto: Servicio Geológico Colombiano

La inhalación de esta ceniza es perjudicial para la salud y las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía con el fin de evitar casos que lamentar.