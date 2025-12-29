Volcán Puracé completa un mes en estado de alerta naranja: ¿cuándo volverá a la normalidad?

El Servicio Geológico Colombiano (SGC), que se encarga de monitorear la actividad sísmica en el país, informó que este lunes, 29 de diciembre, el volcán Puracé completa un mes en estado de alerta naranja.

Durante esta alerta es posible que se presenten fluctuaciones temporales en los niveles de actividad del volcán, es decir, que en algunos momentos puede disminuir con respecto a días o semanas anteriores.

Volcán Puracé en alerta, estas son las consecuencias de respirar la ceniza volcánica

“Esto no necesariamente implica que el volcán haya retornado a un nivel de actividad estable. Para regresar al estado de alerta Amarilla (mayor estabilidad), se requiere un tiempo prudencial en el que se evalúen todos los parámetros monitoreados y se determinen tendencias que así lo indiquen”, indicó el SGC.

El volcán Puracé fue declarado en alerta naranja tras evidenciarse un aumento en su actividad sísmica, en la emisión de gases y cenizas, así como en la temperatura del suelo. No obstante, no es la única estructura de esta cadena volcánica que ha mostrado variaciones recientes.

Entre 2022 y 2025, el Servicio Geológico Colombiano también ha reportado cambios en la actividad de los volcanes Curiquinga y Piocollo, entre ellos, la formación de una grieta en el cráter de uno de estos, emisiones de ceniza y sismicidad asociada al movimiento de fluidos volcánicos.

Volcanes Curiquinga, Piocollo y Puracé. Foto: Servicio Geológico Colombiano

Estos indicios señalan que el sector noroccidental de la cadena volcánica Los Coconucos atraviesa un proceso de reactivación, lo que subraya la necesidad de mantener el monitoreo permanente y fortalecer las medidas de prevención.

“Recomendamos no acercarse al cráter del volcán Puracé ni a sus alrededores, y seguir atentamente la evolución del proceso actual por medio de los boletines extraordinarios y la información publicada en nuestros canales oficiales, así como las instrucciones de las autoridades locales y departamentales, y de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD)”, dice el SGC.