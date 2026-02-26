Nación

De la tragedia de Armero al Urabá: algunas de las erupciones más devastadoras que han marcado la historia de Colombia

Colombia ha tenido un historial de tragedias a raíz de erupciones volcánicas que han dejado grandes estragos en el territorio nacional.

Luciano Andrey Sánchez Flórez

Luciano Andrey Sánchez Flórez

26 de febrero de 2026, 4:39 p. m.
Tragedia en Armero por erupción del volcán Nevado del Ruiz.
Tragedia en Armero por erupción del volcán Nevado del Ruiz.

Colombia tiene una cantidad importante de volcanes en su territorio, mismos que en ocasiones, por sus erupciones, han dejado víctimas mortales y grandes afectaciones en las poblaciones que los circundan.

Según lo que se ha indicado, Colombia tiene cerca de 38 volcanes; sin embargo, alrededor de 22 tienen monitoreo constante por parte del Servicio Geológico Colombiano.

Videos difundidos en redes sociales evidenciaron la expulsión de lodo y gases, lo que generó alarma entre los habitantes del municipio.
Expulsión de lodo y gases, generó alarma en el Urabá

Los volcanes son estructuras geológicas, generalmente en forma de montaña, que actúan como aberturas que permiten la salida de roca fundida, gases y cenizas desde el interior de la Tierra.

Los volcanes que se encuentran monitoreados pueden, en ocasiones, estar en alerta de distintas categorías, y Colombia ha sido testigo de tragedias relacionadas con las erupciones de estos.

Entre los episodios más impactantes se encuentran los relacionados con:

  • El Nevado del Ruiz, siendo uno de los que más registra actividad. La erupción ocurrida en el año 1985 provocó la lamentable tragedia de Armero. Las imágenes de estos hechos todavía se conservan en la memoria de los colombianos como un episodio de profunda tristeza que también le dio la vuelta al mundo.
  • El volcán Puracé, que en 1949 tuvo una erupción en medio de una excursión universitaria. Según lo que menciona el medio de comunicación El PAÍS, 17 estudiantes perdieron la vida.
  • El volcán Nevado del Huila, que tuvo una erupción en el año 2008 y, según la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, “el evento generó flujos de lodo o lahares con alturas hasta de 30 metros que bajaron por los ríos Páez y Símbola, destruyendo cultivos y viviendas, y arrasando animales, y siete puentes. Algunas comunidades quedaron incomunicadas y a oscuras por la interrupción del servicio de electricidad”.
Panorámica de la Cadena Volcánica de los Coconucos, conformada por doce volcanes. Se encuentra entre los departamentos de Cauca y Huila. Fotografía tomada en el 2011 por científicos del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Popayán del Servicio Geológico Colombiano. En primer plano el volcán Puracé con el cráter con campos fumarólicos, es el más activo de la cadena y uno de los más activos de Colombia. Al fondo el volcán Pan de Azúcar.
Volcanes en Colombia. Foto: Servicio Geológico Colombiano

Recientemente se presentó la erupción de un volcán de lodo en San Juan del Urabá, mismo que se encuentra ubicado a cerca de diez minutos del casco urbano. Se indica que los daños ocasionados solo fueron de carácter material y, hasta el momento, no se registra ninguna muerte a raíz de esta situación.

Por su parte, el Servicio Geológico Colombiano se pronunció diciendo que el volcán que hizo erupción en Urabá es de estructura diferente a un volcán magmático: “Son estructuras diferentes a los volcanes magmáticos, y sus erupciones son muy pequeñas en comparación con estos últimos”.

Impresionantes imágenes de la erupción del volcán de lodo en San Juan de Urabá: las llamas se vieron desde otros municipios

Sin embargo, en medio de todas estas situaciones, es importante que las personas que viven en zonas donde hay presencia de volcanes estén pendientes de los comunicados que son emitidos por las autoridades competentes y, de ser necesario, acaten las respectivas órdenes de evacuación que eventualmente se puedan presentar.

