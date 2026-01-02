Medellín

Murió líder cultural de la comuna 13 e hijo de Jeihhco, rapero y promotor del grafitour que cambió la historia de esa zona de Medellín

El Ministerio de las Culturas lamentó lo ocurrido y destacó el papel de Juan David Castaño en procesos artísticos de la ciudad.

Redacción Semana
2 de enero de 2026, 9:31 p. m.
Jeihhco, líder cultural de la comuna 13, lamentó la muerte de su hijo, Juan David Castaño.
Jeihhco, líder cultural de la comuna 13, lamentó la muerte de su hijo, Juan David Castaño. Foto: Redes sociales.

Durante la madrugada de este viernes, 2 de enero, murió en Medellín Juan David Castaño Vargas, secretario de la Corporación Cultural Casa Kolacho.

Juan David, de 20 años, sufrió un accidente de tránsito hacia las 3 de la mañana cuando iba como parrillero en una motocicleta.

Según información de la Secretaría de Movilidad de Medellín, el siniestro sucedió en la calle 43 con carrera 105, en el barrio Antonio Nariño, cuando el conductor del vehículo perdió el control, y cayó junto con Juan David. Este último murió producto del impacto, mientras que el conductor fue remitido al Hospital La María debido a la gravedad de las lesiones.

“Hoy murió mi Juanda, mi Ñaña y con él he muerto yo. Hasta siempre amor de mi vida”, escribió el papá de Juan David, el rapero Jeihhco, en sus redes sociales.

De la mano de Jeihhco, Juan David inició en el mundo artístico, desde Casa Kolacho, uno de los centros culturales más importantes de la comuna, promotor del grafitour y otras experiencias artísticas que le cambiaron la cara no solo a la comuna 13, también a Medellín.

Sobre su muerte también se pronunció el Ministerio de las Culturas. “El Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes expresa su más sentido pésame a la familia, amistades y comunidad cultural por el fallecimiento de Juan David Castaño Vargas, líder cultural de la Comuna 13 de Medellín, secretario de la Corporación Cultural Casa Kolacho y participante del proceso de Formación en Oficios para la Producción de Espectáculos Públicos en 2024”, dijo.

Primer homicidio del 2026 en Medellín: asesinaron a un hombre de 48 años con machete durante una riña en Manrique

Además, reconoció su papel en los procesos artísticos de la comuna 13.

“Juan David fue parte fundamental de los procesos artísticos, formativos y de memoria impulsados desde Casa Kolacho, así como del fortalecimiento del movimiento Hip Hop como espacio de expresión, dignificación y construcción de futuro para las juventudes”, señaló.

