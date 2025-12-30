¿Cuáles son los barrios más lujosos y caros de Medellín? Este es el ranking

Medellín, desde hace años, se ha convertido en una de las ciudades más atractivas para vivir en Colombia. Su clima, la amabilidad de su gente, su infraestructura de transporte con el Metro, los metrocables, el tranvía, los buses eléctricos, hacen de esta ciudad la segunda más importante de Colombia, en una opción cada vez más atractivas.

A eso, hay que sumarle datos de la Alcaldía que reflejan ese buen momento que vive la capital antioqueña.

“Menos deserción escolar (del 5,4% al 3,1%), el hambre bajó del 28% al 19%, más clase media (del 48% al 54%), menos pobreza (del 27% al 22%), el desempleo más bajo del país: 6,7%, y seguimos con la tasa de homicidios más baja de los últimos 40 años”, trino el 28 de diciembre el alcalde, Federico Gutiérrez.

Ahora, la duda de quienes se quieren radicar en la ciudad o buscan los mejores lugares para vivir está en cuál es la mejor opción. Pues bien, la empresa Coninsa realizó un escalafón sobre los lugares más lujosos y caros de Medellín.

1. El Poblado

Según la publicación, en este barrio, de la comuna 14-Poblado, se encuentran exclusividad y modernidad. Cuenta con parques como el del Poblado, La Presidenta, la calle Provenza, universidades, centros de educación como la Colegiatura, el Politécnico Jaime Isaza Cadavid, centros comerciales como Santa Fe, Oviedo, Vizcaya y El Tesoro, entre otros.

Además de una amplia oferta gastronómica, como Mamba Negra, uno de los 81 mejores restaurantes del mundo, los mall del Este y Ámsterdam y cuenta con rutas de buses y la estación Poblado del Metro.

2. Laureles

Este popular, pero exclusivo barrio, en el corazón de Medellín, está lleno de zonas verdes y lugares increíbles para visitar y universidades como la Luis Amigó, la UPB, entre otras. Además, cuenta con el complejo deportivo estadio Atanasio Girardot, que cuenta con piscinas olímpicas, gimnasios de combate, los diamantes de baseball, softball y cerca de allí el velódromo Cochise Rodríguez.

Vale la pena recordar que en 2023 fue etiquetado como el barrio más cool del mundo, con espacios abiertos, como la Avenida Jardín, y una amplía oferta gastronómica. Es una opción popular entre estudiantes y jóvenes profesionales gracias a su proximidad con universidades y coworkings.

3. Belén

Se trata de la 16, la comuna más grande de Medellín. En este rincón del suroccidente de la ciudad, hay amplias zonas verdes, acogedoras apuestas inmobiliarias, clubes como el Rodeo y la Unidad Deportiva de Belén, Andrés Escobar. Además, cuenta con universidades como la de Medellín y una amplia cobertura de transporte público, por ejemplo con el Metroplús.

También es importante resaltar su cercanía a la terminal de transportes del Sur y al aeropuerto local, Olaya Herrera.

4. Ciudad del Río

Este es quizá uno de los espacios más atractivos y de desarrollo reciente en una zona céntrica de Medellín.

Ciudad del Río es un lugar privilegiado para moverse por toda la ciudad, contiguo al río Medellín, a Mercados del Río, zonas financieras, a Parques del Río, hacen de este sitio uno de los preferidos por locales y foráneos para residir.

Parques del río . Medellín. Foto: David Estrada Larrañeta Foto: DAVID ESTRADA LARRAÑETA

Está cerca del Museo de Arte Moderno de Medellín, del Poblado, del aeropuerto Olaya Herrera y la terminal de transportes, además de estaciones del metro como Industriales y Poblado, sumado a las estaciones de Encicla, que permite usar bicicletas del sistema público gratis.

También al Parque de la Conservación y al estadio Atanasio Girardot, entre otros.

5. Envigado

El municipio de Envigado, que tiene algunos de los lugares más exclusivos de la subregión del Valle de Aburrá, como el Alto de las Palmas, entre otros, es una localidad vecina de Medellín, ubicada al sur de esta ciudad.

Se destaca por su seguridad, zonas verdes, el Parque El Salado, la subida a la Catedral y una amplia oferta de servicios. Además, bibliotecas como la Débora Arango y la Universidad de Envigado.