Recientemente se viralizó una noticia en la que se aseguraba que el expresidente de Cuba, Raúl Castro, había sido ingresado de urgencia a un hospital en La Habana.

Múltiples medios replicaron la información, la cual desde el inicio careció de verificación por parte de los familiares del hermano de Fidel Castro, ni tampoco tuvo el respaldo de algún pronunciamiento oficial por parte de entidades de salud.

Esto generó una ola de especulaciones e hizo crecer la incertidumbre sobre el verdadero estado de salud del exmandatario cubano, quien abandonó su cargo en 2018.

Sin embargo, el viernes, 26 de septiembre, se conoció que la misma cuenta de Facebook que inicialmente difundió la noticia fue la encargada de desmentirla. A través de una publicación, esta fuente afirmó que todo se trataba de un bulo, es decir, una noticia falsa.

El perfil en cuestión lleva el nombre de Ignacio Giménez Cuba y, mediante un confuso mensaje que también incluía una supuesta promoción de empleo, reconoció haber inventado la información sobre Raúl Castro.

Incluso, argumentó que lo había hecho como una “prueba” para medir la manera en la que algunos medios de comunicación verifican los datos antes de publicarlos.

La publicación original data del lunes, 22 de septiembre. Apenas un día después, un medio local replicó el contenido, afirmando que había sido suministrado por “fuentes no oficiales”.

Desde ese momento, el tema se propagó rápidamente. En cuestión de un par de días, diferentes medios comenzaron a difundir diferentes versiones: algunos aseguraron que el estado de salud de Castro era crítico, mientras que otros llegaron incluso a anunciar su supuesto fallecimiento, según informó CiberCuba.

La desinformación alcanzó tal magnitud porque un portal web, conocido por parodiar a CiberCuba, publicó que Raúl Castro había muerto. Ante esto, otros medios replicaron la noticia sin verificar primero la naturaleza de dicha página, que se dedica precisamente a difundir contenido humorístico o satírico. El resultado fue la creación de un bulo cada vez más grande y difícil de contener.