¿Murió Raúl Castro? Lo que se sabe tras rumores en redes sociales sobre el estado de salud del expresidente de Cuba

Una noticia sobre el deceso de Raúl Castro se viralizó y alertó al mundo entero.

Redacción Semana
26 de septiembre de 2025, 9:13 p. m.
¿Qué pasará en Cuba tras el retiro de Raúl Castro?
Múltiples medios de comunicación afirmaron que Raúl Castro había fallecido. | Foto: AP

Recientemente se viralizó una noticia en la que se aseguraba que el expresidente de Cuba, Raúl Castro, había sido ingresado de urgencia a un hospital en La Habana.

Contexto: Cuba: un referente mundial que nunca se debe imitar

Múltiples medios replicaron la información, la cual desde el inicio careció de verificación por parte de los familiares del hermano de Fidel Castro, ni tampoco tuvo el respaldo de algún pronunciamiento oficial por parte de entidades de salud.

Esto generó una ola de especulaciones e hizo crecer la incertidumbre sobre el verdadero estado de salud del exmandatario cubano, quien abandonó su cargo en 2018.

Sin embargo, el viernes, 26 de septiembre, se conoció que la misma cuenta de Facebook que inicialmente difundió la noticia fue la encargada de desmentirla. A través de una publicación, esta fuente afirmó que todo se trataba de un bulo, es decir, una noticia falsa.

Contexto: ¿Maduro se queda solo? Cuba descarta ir a defender al régimen en caso de invasión de Estados Unidos

El perfil en cuestión lleva el nombre de Ignacio Giménez Cuba y, mediante un confuso mensaje que también incluía una supuesta promoción de empleo, reconoció haber inventado la información sobre Raúl Castro.

Incluso, argumentó que lo había hecho como una “prueba” para medir la manera en la que algunos medios de comunicación verifican los datos antes de publicarlos.

La publicación original data del lunes, 22 de septiembre. Apenas un día después, un medio local replicó el contenido, afirmando que había sido suministrado por “fuentes no oficiales”.

Desde ese momento, el tema se propagó rápidamente. En cuestión de un par de días, diferentes medios comenzaron a difundir diferentes versiones: algunos aseguraron que el estado de salud de Castro era crítico, mientras que otros llegaron incluso a anunciar su supuesto fallecimiento, según informó CiberCuba.

La desinformación alcanzó tal magnitud porque un portal web, conocido por parodiar a CiberCuba, publicó que Raúl Castro había muerto. Ante esto, otros medios replicaron la noticia sin verificar primero la naturaleza de dicha página, que se dedica precisamente a difundir contenido humorístico o satírico. El resultado fue la creación de un bulo cada vez más grande y difícil de contener.

Contexto: Gobierno Trump daría millonaria suma para “enfrentar a los regímenes marxistas de Venezuela, Cuba y Nicaragua”

Hasta la tarde del viernes 26 de septiembre, ningún medio de comunicación, fuentes oficiales o directas del expresidente cubano han informado que tenga alguna complicación de salud y mucho menos que haya fallecido.

