Rodríguez Zapatero reacciona a imputación de cargos en su contra: “Voy a ejercer mi derecho a la defensa”

El expresidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, defendió este martes su inocencia al afirmar que “siempre” se ha conducido “con absoluto respeto a la legalidad”, tras haber sido imputado por tráfico de influencias en el rescate de la aerolínea Plus Ultra.

Imputan al expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero por formar parte de una organización criminal y otros dos delitos en el caso Plus Ultra

“Quiero reafirmar con toda contundencia que jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plus Ultra”, señaló Zapatero en un video enviado a la prensa, en el que se mostró dispuesto “a colaborar con la justicia”.

El político socialista se convirtió en el primer exjefe del Gobierno español en democracia en ser imputado.

José Luis Rodríguez Zapatero envía un vídeo en el que afirma que "jamás ha realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plus Ultra".



El expresidente también se muestra dispuesto a colaborar con la justicia. pic.twitter.com/swiBErBaMr — RTVE Noticias (@rtvenoticias) May 19, 2026

La Audiencia Nacional, una jurisdicción con sede en Madrid, lo convocó el 2 de junio para ser interrogado por el juez José Luis Calama.

El magistrado ordenó registros este martes en la oficina de Zapatero en Madrid y de otras tres empresas, una de ellas perteneciente a las hijas del exmandatario, según medios españoles.

Zapatero, al frente del Ejecutivo entre 2004 y 2011, es señalado como el líder de “una estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias” para “la obtención de beneficios económicos mediante la intermediación y el ejercicio de influencias ante instancias públicas en favor de terceros, principalmente Plus Ultra”, indicó la Audiencia Nacional en un comunicado.

La trama utilizó “sociedades instrumentales, documentación simulada y canales financieros opacos” para ocultar el origen y destino de los fondos, agregó.

El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, comparece ante la Comisión de Investigación del caso Koldo en el Senado, el 2 de marzo de 2026 Foto: Europa Press via Getty Images

Específicamente, Zapatero está imputado por los delitos de organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental.

“Toda mi actividad pública y privada se ha desarrollado siempre con absoluto respeto a la legalidad”, respondió Zapatero en un video divulgado a la prensa, donde aseveró que “jamás” realizó “ninguna gestión ante ninguna administración pública (…) en relación con el rescate de Plus Ultra”.

Aerolínea Plus Ultra anuncia que cierra temporalmente su operación en Colombia; esto pasará con sus usuarios

“Jamás he tenido una sociedad mercantil, ni directamente, ni a través de terceros, ni en España, ni fuera de España”, subrayó Zapatero, quien se mostró dispuesto “a colaborar con la justicia”.

Plus Ultra recibió un préstamo de 53 millones de euros (unos 62 millones de dólares) de dinero público en marzo de 2021, coincidiendo con la pandemia de covid-19.

Entonces, solo cubría rutas con Ecuador, Perú y Venezuela, con cuatro Airbus A-340.

Un agente de la Policía Nacional en el despacho de Zapatero en Ferraz, el 19 de mayo de 2026 en Madrid, España. La UDEF ha registrado el despacho del expresidente, así como otros despachos relacionados con él, como el de la empresa de sus hijas Foto: Europa Press via Getty Images

Sin embargo, la compañía se benefició del préstamo de emergencia otorgado por el Ejecutivo del socialista Pedro Sánchez gracias a un fondo especial de 10.000 millones de euros destinado al rescate de empresas “estratégicas” en dificultades por la pandemia.

Las pesquisas se centran en una empresa de consultoría de un allegado de Zapatero, que habría actuado como intermediario financiero para pagar comisiones ocultas.

Con información de AFP*