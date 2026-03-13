Colombia, Brasil y México hacen un llamado internacional: piden cese al fuego en Oriente Medio

En un comunicado conjunto, los gobiernos de Colombia, México y Brasil transmitieron una petición internacional para que haya un cese al fuego inmediato en Oriente Medio, tras dos semanas de bombardeos entre Irán, EE. UU. e Israel.

“La República de Colombia, la República Federativa de Brasil y los Estados Unidos Mexicanos, reiteran la necesidad de que las diferencias entre Estados se resuelvan mediante la diplomacia internacional, en consonancia con los principios de la solución pacífica de las controversias”, dice el texto.

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“En este sentido, consideramos indispensable que en el actual conflicto en Medio Oriente se declare un cese al fuego inmediato, para abrir espacios efectivos al diálogo y la negociación. Expresamos nuestra disposición de contribuir a los procesos de paz que generen confianza, para avanzar hacia una salida política y negociada del conflicto”, concluye el comunicado.

Humo sobre Dahiyeh, un suburbio al sur de Beirut, tras ataques aéreos israelíes, en Líbano, el martes 3 de marzo de 2026. (AP Foto/Hussein Malla) Foto: AP

La guerra entre Irán, Israel y Estados Unidos cumple 13 días tras iniciarse el 28 de febrero de 2026 con ataques aéreos y misiles contra instalaciones militares y nucleares iraníes.

Durante estas casi dos semanas, EE. UU. e Israel han bombardeado miles de objetivos en territorio iraní, mientras Teherán ha respondido con misiles y drones contra Israel, bases estadounidenses y países aliados del Golfo.

El conflicto ya ha dejado miles de víctimas y daños en infraestructura civil y militar. Además, se ha extendido a otros escenarios como Líbano, Irak y el Golfo Pérsico.

Varios hombres inspeccionan las ruinas de una comisaría de policía durante la campaña de ataques de EEUU Israel en Teherán, Irán, el 3 de marzo de 2026. (AP Foto/Vahid Salemi) Foto: AP

En los últimos días, la tensión aumentó por ataques a infraestructuras petroleras y el cierre parcial del estrecho de Ormuz, por donde pasa cerca del 20 % del petróleo mundial, lo que ha provocado alzas en los precios del crudo.