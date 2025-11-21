Suscribirse

Mundo

Defensa de Jair Bolsonaro hace una sorpresiva petición para evitar que el expresidente entre a prisión

Por motivos de salud, la defensa del expresidente estaría alegando para que cumpla los 27 años en prisión domiciliaria.

Redacción Semana
21 de noviembre de 2025, 8:58 p. m.
La pandemia en Brasil
El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro. | Foto: AP

La defensa de Jair Bolsonaro, quien cumple prisión domiciliaria, pidió el viernes a la corte suprema de Brasil que el expresidente pueda permanecer en casa para pagar su sentencia a 27 años de cárcel por razones de salud, según un documento obtenido por la AFP.

El líder ultraderechista, de 70 años, fue hallado culpable en septiembre de haber conspirado para impedir la asunción del izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva tras perder los comicios en 2022.

Contexto: Expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, fue trasladado de urgencia a un centro médico. Esto se sabe

En la solicitud, la defensa señala que “la alteración de la prisión domiciliaria tendrá graves consecuencias y representa un riesgo de vida” para Bolsonaro.

El expresidente brasileño de extrema derecha Jair Bolsonaro habla durante el evento Turning Point USA en el resort Trump National Doral Miami el 3 de febrero de 2023 en Doral, Florida.
El expresidente brasileño de extrema derecha, Jair Bolsonaro. | Foto: Getty Images

El exmandatario sufre varias complicaciones derivadas de una puñalada en el vientre que recibió en 2018 durante un acto de su campaña a la presidencia. Además, fue diagnosticado recientemente con cáncer de piel, aunque le removieron las lesiones.

En su petición, la defensa argumenta que la salud de Bolsonaro “se encuentra gravemente debilitada”.

Contexto: Jair Bolsonaro, el expresidente que pasó de capitán del Ejército a ser condenado por intento de golpe de Estado

“Desde que se decretó su arresto domiciliario, Bolsonaro ha acudido al hospital tres veces: dos para realizarse pruebas y una por una emergencia médica”, indica.

Tras enumerar con detalles los diagnósticos de los problemas de salud que sufre el expresidente, los abogados piden concederle prisión domiciliar “con carácter humanitario”.

Jair Bolsonaro
Jair Bolsonaro tiene varios problemas de salud, según sus abogados. | Foto: Twitter: @jairbolsonaro

Cuestionan además que la prisión a la que probablemente enviarían a Bolsonaro, el complejo penitenciario de Papuda en Brasilia, cuente con las condiciones de atención médica necesarias para los cuidados que requiere el expresidente.

En Brasil, el expresidente Fernando Collor de Mello (1990-1992), obtuvo en mayo pasado prisión domiciliaria para una condena de ocho años por corrupción.

La defensa pretende, no obstante, presentar nuevos recursos para apelar la sentencia de cárcel contra Bolsonaro.

Contexto: Imputan a hijo de Bolsonaro por “coacción” durante juicio de su padre en Brasil y EE. UU. impone más sanciones a Brasil

Según los plazos judiciales, el juez del Supremo a cargo del caso, Alexandre de Moraes, podría ordenar que el exmandatario sea trasladado a prisión la próxima semana.

Los jueces de la primera sala del Supremo rechazaron el viernes pasado de forma unánime un primer recurso de la defensa de Bolsonaro contra la sentencia a 27 años.

El juez del Supremo Tribunal Federal de Brasil, Alexandre de Moraes, interviene durante las audiencias del expresidente Jair Bolsonaro y sus allegados, acusados de intentar un golpe de Estado en enero de 2023, en Brasilia, el 9 de junio de 2025.
El juez del Supremo Tribunal Federal de Brasil, Alexandre de Moraes | Foto: Anadolu via Getty Images

En la apelación, los abogados alegaron “profundas injusticias” y “contradicciones” en el fallo y pidieron reducir la pena.

Los jueces negaron la existencia de “cercenamiento de defensa”, y descartaron reducir el castigo, argumentando incluso que la avanzada edad de Bolsonaro ya había sido considerada como un factor atenuante.

“La sentencia fundamentó todas las etapas del cálculo de la pena”, dijo el juez Moraes en su pronunciamiento.

Con información de AFP.

