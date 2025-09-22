Suscribirse

EE. UU. endurece sanciones contra Alexandre de Moraes, juez del caso Jair Bolsonaro, y provoca turbulencia financiera en Brasil

Alexandre de Moraes fue quien dirigió el caso contra el expresidente brasileño, que enfrenta una pena de 27 años en prisión.

Redacción Mundo
22 de septiembre de 2025, 10:46 p. m.
Alexandre de Moraes y Jair Bolsonaro
El juez Alexandre de Moraes lideró el juicio contra el expresidente de Brasil Jair Bolsonaro por intento de golpe de Estado. | Foto: AFP

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, anunció sanciones para la esposa del juez de brasil, Alexandre de Moraes —quien ya había sido sancionado meses atrás—, luego del juicio en contra del expresidente Jair Bolsonaro.

Tras la decisión del alto funcionario estadounidense, este lunes 22 de septiembre, los activos de Brasil experimentaron pérdidas.

La medida también incluye al Lex - Instituto de Estudos Juridicos LTDA, que es la empresa de Moraes, su esposa y sus tres hijos.

Scott Bessent futuro secretario del Tesoro.
Scott Bessent, secretario del Tesoro de EE. UU. | Foto: AFP

“Alexandre de Moraes es responsable de una campaña represiva de censura, detenciones arbitrarias y procesos judiciales politizados, incluso contra el expresidente Jair Bolsonaro”, escribió Bessent en su perfil de X.

Contexto: Bolsonaro tiene cáncer de piel: este es el diagnóstico que lo mantiene hospitalizado

“La acción de hoy deja claro que @USTreasury (Departamento del Tesoro) seguirá atacando a quienes brindan apoyo material a de Moraes mientras este viola los derechos humanos”, agregó.

Este lunes, la moneda brasileña se debilitó un 0,6 % frente al dólar estadounidense, lo que deja el valor de la moneda por debajo de las principales economías emergentes.

El índice del mercado bursátil Ibovespa cayó un 1,1 %, lo que deja a los bancos como los principales afectados.

Alexandre de Moraes
Alexandre de Moraes lideró el juicio contra Jair Bolsonario. Tras condenarlo a 27 años de prisión, Estados Unidos ha arremetido en su contra. | Foto: AFP

La Casa Blanca ha ido en contra de Moraes durante meses, por su participación en el caso del aliado de Donald Trump, Bolsonaro, quien fue sentenciado a 27 años de prisión por participar en un plan para impedir la transferencia pacífica del poder tras perder las elecciones de 2022, es decir, por un intento de golpe de Estado, entre otros cargos que le fueron declarados.

Contexto: Jair Bolsonaro, el expresidente que pasó de capitán del Ejército a ser condenado por intento de golpe de Estado

Además, el juez Moraes dirigió una campaña en contra de la difusión de noticias falsas y el discurso de odio, en relación con el juicio del expresidente.

En medio de la iniciativa, se estableció una serie de multas a algunas empresas de tecnología de Estados Unidos, lo que sumó a las tensiones.

Bolsonaro, a sus 70 años, se enfrenta a una pena de hasta 43 años de cárcel y a la muerte política.
Jair Bolsonaro enfrenta 27 años de prisión. | Foto: getty images

En varias oportunidades, la administración de Trump ha señalado que el juicio en contra de Bolsonaro se trató de una “caza de brujas” y ha sentenciado que el juez a cargo ejerció censura.

Como represalia, el presidente estadounidense anuló las visas de Moraes y otros funcionarios de Brasil, abrió una investigación sobre prácticas comerciales desleales y estableció aranceles del 50 % a varios productos del país sudamericano.

Por su parte, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva ha criticado las medidas de Estados Unidos, señalando la falta de voluntad para establecer un diálogo entre las naciones.

Lula se encuentra en Nueva York, para asistir el próximo martes, 23 de septiembre, a la Asamblea General de la ONU, donde Trump hablará justo después.

