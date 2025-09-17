Este es el diagnóstico que llevó al expresidente Jair Bolsonaro a permanecer hospitalizado en medio de su condena

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro, condenado por golpismo, sufre un problema renal y anemia, permanecerá por ahora en el hospital de Brasilia, donde ingresó el martes, informó el centro de salud el miércoles.

El líder de extrema derecha dejó la víspera su prisión domiciliaria preventiva y fue hospitalizado tras sentirse mal. Pasó la noche en observación, según su familia.

El líder de extrema derecha, que se encuentra en prisión domiciliaria, “se sintió mal”, “con fuerte crisis de hipo, vómito y presión baja” y fue al hospital en Brasilia por “tratarse de una emergencia”, indicó en X su hijo y senador Flávio Bolsonaro.

Jair Bolsonaro | Foto: AFP

El exmandatario, de 70 años, fue condenado la semana pasada a 27 años de prisión por intento de golpe de Estado, en un juicio histórico ante la Corte Suprema.

En un boletín, el hospital DF Star dijo el miércoles que Bolsonaro llegó el martes “deshidratado, con elevación de la frecuencia cardíaca y caída de la presión arterial”.

“Los exámenes evidenciaron persistencia de anemia y alteración de la función renal”, el expresidente seguirá bajo observación a lo largo del miércoles para determinar si debe continuar en el hospital, según los médicos.

Bolsonaro acusó en los últimos meses frecuentes malestares, especialmente hipos crónicos y vómitos. Algunos de estos problemas de salud son derivados del ataque con cuchillo en el abdomen que sufrió durante la campaña electoral de 2018.

Jair Bolsonaro | Foto: Getty Images

La corte suprema lo halló la semana pasada culpable de liderar una organización criminal para aferrarse al poder en 2022, tras perder las elecciones contra Luiz Inácio Lula da Silva. El expresidente no estuvo presente en las últimas sesiones del juicio debido, según sus abogados, a los problemas de salud.

El domingo, Bolsonaro también ingresó al hospital para una intervención quirúrgica menor y programada, por lesiones en la piel. Los médicos le diagnosticaron entonces con anemia.

“Todo indica que se quedará por un tiempo razonable en el centro médico, o sea, que no es solo una consulta para medir la presión y volver a casa”, agregó el diputado bolsonarista Evair Vieira de Melo.

Jair Bolsonaro | Foto: getty images

Para que su condena por intento de golpe de Estado sea definitiva, el tribunal debe primero resolver los recursos de apelación presentados por los abogados del expresidente y de otros siete de sus excolaboradores.

La sentencia considera a Bolsonaro el líder del plan para desmantelar el sistema judicial, impedir que Lula asumiera la presidencia y mantenerse en el poder por la fuerza. Se espera la salida del expresidente del centro hospitalario y más detalles sobre su estado de salud.