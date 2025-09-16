Suscribirse

Mundo

Expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, fue trasladado de urgencia a un centro médico. Esto se sabe

Según se aseguró, el exmandatario “se sintió mal hace poco, con fuerte crisis de hipo, vómito y presión baja”.

Redacción Mundo
16 de septiembre de 2025, 11:12 p. m.
Bolsonaro, a sus 70 años, se enfrenta a una pena de hasta 43 años de cárcel y a la muerte política.
Bolsonaro, a sus 70 años, se enfrenta a una pena de 27 años de cárcel y a la muerte política. | Foto: getty images

El expresidente brasileño, Jair Bolsonaro, condenado la semana pasada por golpismo, salió este martes de su prisión domiciliaria para ingresar al hospital tras “sentirse mal”, según informó uno de sus hijos en X. En videos en redes sociales, también se hizo eco de las imágenes en los cuales el exmandatario fue trasladado de emergencia al Hospital DF Star de Brasilia.

El líder de extrema derecha “se sintió mal hace poco, con fuerte crisis de hipo, vómito y presión baja” y fue al hospital en Brasilia por “tratarse de una emergencia”, indicó el senador Flávio Bolsonaro. Se trasladó al centro acompañado por policías que vigilan su arresto domiciliario por cuenta del caso en su contra, según reveló su hijo.

Contexto: Dura condena al expresidente brasileño Jair Bolsonaro por intento de golpe de Estado

Bolsonaro, de 70 años, fue condenado la semana pasada a 27 años de prisión por un intento de golpe de Estado, en un juicio histórico ante la corte suprema. El máximo tribunal lo consideró culpable de liderar una organización criminal para aferrarse al poder en 2022, tras perder las elecciones contra Luiz Inácio Lula da Silva.

(FILES) Brazilian President Jair Bolsonaro gestures during the launch of a program for the resumption of tourism, a sector severely affected by the new coronavirus outbreak, at Planalto Palace in Brasilia, on November 10, 2020. Brazil's Supreme Court on September 11, 2025, convicted firebrand ex-president Jair Bolsonaro of plotting a coup, sealing his fate with a 4-1 vote that could send him to prison for the rest of his life. All but one judge found the 70-year-old guilty of plotting to overthrow Luiz Inacio Lula da Silva following his October 2022 elections defeat by the left-winger. (Photo by EVARISTO SA / AFP)
Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil. | Foto: AFP

Bolsonaro se encuentra en prisión domiciliaria preventiva desde agosto en su residencia en Brasilia. El exmandatario (2019-2022) ha acusado en los últimos meses recurrentes problemas de salud, a los que se le suman a los que había venido arrastrando desde hace varios años, fruto de la puñalada que sufrió durante un atentado en su contra en 2018.

Su defensa adujo ese motivo para justificar su ausencia en las últimas sesiones del juicio. El domingo había hecho otro ingreso al hospital para una intervención quirúrgica menor y programada, por lesiones en la piel.

Contexto: Brasil muestra indignación por lo que considera “amenazas” de la Embajada de Estados Unidos por el caso Bolsonaro

Para que su sentencia por golpismo sea efectiva, la corte debe resolver eventuales apelaciones de sus abogados y los de otros siete excolaboradores también condenados por el intento de golpe de Estado en el cual se buscaba usurpar la victoria electoral del actual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, además de que se asegura que también se buscaba asesinarlo.

A un par de semanas de las elecciones en Brasil, Lula sigue liderando las encuestas, pero Bolsonaro espera dar la sorpresa y reelegirse para un segundo mandato.
Jair Bolsonaro habría intentado derrocar y asesinar a Lula da Silva. | Foto: getty images

Algunos problemas de salud de Bolsonaro se derivan de un ataque con cuchillo que sufrió durante la campaña electoral de 2018, y que le trajo secuelas en la zona abdominal, que en varias ocasiones lo ha postrado en hospitalizaciones y largas intervenciones quirúrgicas.

Además, Bolsonaro mantiene su fuerte amistad con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien en varias ocasiones ha defendido al exmandatario en medio de su proceso judicial, incluso imponiendo aranceles del 50 por ciento.

Con información de AFP.

BrasilJair BolsonaroLuiz Inácio Lula da Silva

