El expresidente brasileño, Jair Bolsonaro, condenado la semana pasada por golpismo, salió este martes de su prisión domiciliaria para ingresar al hospital tras “sentirse mal”, según informó uno de sus hijos en X. En videos en redes sociales, también se hizo eco de las imágenes en los cuales el exmandatario fue trasladado de emergencia al Hospital DF Star de Brasilia.

El líder de extrema derecha “se sintió mal hace poco, con fuerte crisis de hipo, vómito y presión baja” y fue al hospital en Brasilia por “tratarse de una emergencia”, indicó el senador Flávio Bolsonaro. Se trasladó al centro acompañado por policías que vigilan su arresto domiciliario por cuenta del caso en su contra, según reveló su hijo.

Bolsonaro, de 70 años, fue condenado la semana pasada a 27 años de prisión por un intento de golpe de Estado, en un juicio histórico ante la corte suprema. El máximo tribunal lo consideró culpable de liderar una organización criminal para aferrarse al poder en 2022, tras perder las elecciones contra Luiz Inácio Lula da Silva.

Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil. | Foto: AFP

Bolsonaro se encuentra en prisión domiciliaria preventiva desde agosto en su residencia en Brasilia. El exmandatario (2019-2022) ha acusado en los últimos meses recurrentes problemas de salud, a los que se le suman a los que había venido arrastrando desde hace varios años, fruto de la puñalada que sufrió durante un atentado en su contra en 2018.

Su defensa adujo ese motivo para justificar su ausencia en las últimas sesiones del juicio. El domingo había hecho otro ingreso al hospital para una intervención quirúrgica menor y programada, por lesiones en la piel.

Para que su sentencia por golpismo sea efectiva, la corte debe resolver eventuales apelaciones de sus abogados y los de otros siete excolaboradores también condenados por el intento de golpe de Estado en el cual se buscaba usurpar la victoria electoral del actual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, además de que se asegura que también se buscaba asesinarlo.

Jair Bolsonaro habría intentado derrocar y asesinar a Lula da Silva. | Foto: getty images

Algunos problemas de salud de Bolsonaro se derivan de un ataque con cuchillo que sufrió durante la campaña electoral de 2018, y que le trajo secuelas en la zona abdominal, que en varias ocasiones lo ha postrado en hospitalizaciones y largas intervenciones quirúrgicas.

Además, Bolsonaro mantiene su fuerte amistad con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien en varias ocasiones ha defendido al exmandatario en medio de su proceso judicial, incluso imponiendo aranceles del 50 por ciento.