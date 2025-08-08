Suscribirse

Brasil muestra indignación por lo que considera “amenazas” de la Embajada de Estados Unidos por el caso Bolsonaro

El gigante sudamericano se encuentra en una posición difícil frente a la potencia norteamericana, que decidió aplicarle sanciones económicas para presionarlo por lo que considera una persecución a su aliado de ultraderecha.

Redacción Mundo
8 de agosto de 2025, 3:57 p. m.
El expresidente Jair Bolsonaro negó los señalamientos y acusó a las autoridades de intentar “fabricar un caso” en su contra. (Photo by EVARISTO SA / AFP)
Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil. | Foto: AFP

El gobierno de Brasil expresó este viernes 8 de agosto su “profunda indignación” con la embajada de Estados Unidos por una publicación en redes contra el magistrado a cargo del juicio al expresidente Jair Bolsonaro, confirmó una fuente de la cancillería a la AFP.

El Ministerio de Relaciones Exteriores convocó al encargado de negocios estadounidense, Gabriel Escobar, luego de que su representación publicara el jueves en X que Washington está “monitoreando de cerca la situación” del juez de la corte suprema Alexandre de Moraes, “arquitecto de la censura y persecución” a Bolsonaro.

Banderas de Estados Unidos y Brasil
Estados Unidos y Brasil | Foto: Getty Images/iStockphoto

“Amenazar a las autoridades de un país democrático es inaceptable”, agregó la fuente diplomática brasileña.

Escobar, jefe a cargo de la embajada estadounidense, fue recibido en la cancillería por el secretario interino para Europa y América del Norte, Flavio Goldman.

Esta es la cuarta vez que el gobierno de izquierda de Luiz Inácio Lula da Silva convoca al representante de Estados Unidos desde la asunción de Donald Trump en enero.

En las últimas semanas, la embajada estadounidense en Brasil usó varias veces su cuenta de X para referirse al juez Moraes, relator del juicio al ultraderechista Bolsonaro por una presunta intentona golpista en 2022.

Contexto: Caso Álvaro Uribe: ¿qué posición podría tomar Donald Trump?

La embajada republicó el jueves en portugués un mensaje de una oficina del Departamento de Estado contra el magistrado brasileño: “Los aliados de Moraes en la justicia y otras esferas están avisados de no apoyar ni facilitar su conducta”.

El juez del Supremo Tribunal Federal de Brasil, Alexandre de Moraes, interviene durante las audiencias del expresidente Jair Bolsonaro y sus allegados, acusados de intentar un golpe de Estado en enero de 2023, en Brasilia, el 9 de junio de 2025.
Estados Unidos sancionó al juez encargado del juicio al expresidente Jair Bolsonaro | Foto: Anadolu via Getty Images

El gobierno de Trump suspendió la visa de Moraes y le aplicó la llamada ley Magnitsky, un instrumento para sancionar financieramente a violadores de los derechos humanos en el mundo.

Aliado de Bolsonaro, Trump impuso desde el miércoles aranceles punitivos del 50 % a productos brasileños, bajo el argumento de que existe una “caza de brujas” contra el exmandatario.

Contexto: Petro reacciona contra decisión del gobierno Trump de revocar visa de juez relacionado con Jair Bolsonaro: “Debe ser respetada”

Bolsonaro enfrenta un juicio ante la corte por un presunto intento frustrado de impedir la asunción de Lula, luego de que lo derrotara en las elecciones de 2022.

Su hijo, el diputado Eduardo Bolsonaro, se mudó meses atrás a Estados Unidos, donde lleva adelante una campaña para que la Casa Blanca presione a las autoridades brasileñas en favor de su padre.

Caso Bolsonaro | Foto: ap

Bolsonaro se encuentra desde el lunes 4 de agosto bajo arresto domiciliario preventivo, porque Moraes consideró que violó medidas cautelares que debe acatar mientras dura el juicio.

Contexto: Bernie Moreno pone el espejo de Brasil y advierte a Colombia sobre usar la justicia como arma en el proceso de Álvaro Uribe

De ser hallado culpable, el líder de la derecha brasileña podría enfrentar hasta 40 años de prisión. Como parte del arresto domiciliario, se le ha prohibido recibir visitas (excepto de familiares y abogados) y usar celulares.

El caso ha generado una gran tensión política en Brasil.

Con información de AFP.

Jair Bolsonaro Donald Trump Juicio político Brasil

