Suscribirse

Mundo

Dura condena al expresidente brasileño Jair Bolsonaro por intento de golpe de Estado

El expresidente se suma a la larga lista de exmandatarios condenados en Brasil.

Natalia Rodríguez Lozano

Practicante de Mundo 2025-2

11 de septiembre de 2025, 7:46 p. m.
(FILES) Brazilian President Jair Bolsonaro gestures during the launch of a program for the resumption of tourism, a sector severely affected by the new coronavirus outbreak, at Planalto Palace in Brasilia, on November 10, 2020. Brazil's Supreme Court on September 11, 2025, convicted firebrand ex-president Jair Bolsonaro of plotting a coup, sealing his fate with a 4-1 vote that could send him to prison for the rest of his life. All but one judge found the 70-year-old guilty of plotting to overthrow Luiz Inacio Lula da Silva following his October 2022 elections defeat by the left-winger. (Photo by EVARISTO SA / AFP)
Jair Bolsonaro es el sexto exmandatario condenado en Brasil. | Foto: AFP

El Tribunal Supremo Federal de Brasil condenó al expresidente Jair Bolsonaro a 27 años y tres meses de cárcel, por haber planeado un golpe de Estado contra el actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva.

La condena publicada este jueves, 11 de septiembre, se dio en medio de un juicio inédito en Brasil a poco más de un año de las elecciones presidenciales, luego de que se alcanzara una mayoría de votos para condenar al expresidente.

Bolsonaro enfrentaba este proceso legal junto a siete colaboradores. Los acusados enfrentaron cinco cargos, entre ellos golpe de Estado, intento de abolición violenta del Estado democrático de derecho y organización criminal armada.

Contexto: Gustavo Petro promueve una demanda por las sanciones de EE. UU. contra juez que lideró el juicio a Jair Bolsonaro

La juez Carmen Lucía votó por una condena por el cargo de organización criminal, mientras restan otros cargos por votar. Con la votación 3 a 1, para que el supremo adopte formalmente esa decisión, todavía debe votar el quinto magistrado del caso.

Jueza en el caso Bolsonaro
Jueza en el caso Bolsonaro. | Foto: AFP

“Doy por comprobado que Jair Bolsonaro cometió los crímenes en la condición de líder de organización criminal”, dijo la jueza durante su exposición.

Inicialmente, según publicaciones de AFP el acusado habría incluido un plan para asesinar a Lula, este no se ejecutó por falta de apoyo de la cúpula militar.

Contexto: Petro reacciona contra decisión del gobierno Trump de revocar visa de juez relacionado con Jair Bolsonaro: “Debe ser respetada”

Una de las primeras reacciones llegó de la Casa Blanca. El presidente estadounidense, Donald Trump, tachó la condena de “muy sorpresiva” y su secretario de Estado, Marco Rubio, aseguró que Estados Unidos “responderá en consecuencia” a la “injusta” sentencia.

Trump ya aplicó aranceles punitivos a productos brasileños bajo el argumento de que existe una “caza de brujas” contra su aliado.

Jair Bolsonaro Presidente de Brasil en (2019-2022)
Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil. | Foto: AFP

De polo verde y pantalón negro, el líder ultraderechista se hallaba junto a su cuñado Eduardo Torres en el patio frente a su casa en Brasilia antes del inicio de la sesión, constató un periodista de la AFP.

Contexto: Brasil toma radical decisión contra expresidente Jair Bolsonaro. Tendrá tobillera electrónica y le prohíben las redes sociales

Bolsonaro está “muy delicado de salud”, dijo a periodistas su abogado Paulo Cunha Bueno, cuestionado sobre la posibilidad de que la defensa pida prisión domiciliar en caso de que el exmandatario sea condenado a la cárcel.

Otra figura política que reaccionó ante la condena del expresidente brasileño, fue el Congresista estadounidense Carlos Giménez, el cual compartió varios mensajes en su cuenta de X.

Uno de esos decía “en el Congreso de Estados Unidos, denunciamos la persecución política del presidente Bolsonaro ante el régimen socialista del criminal corrupto Lula da Silva.”

Los jueces del Tribunal Supremo de Brasil confirmaron la acusación de la Fiscalía, que sostiene que el líder ultraderechista participó en una conspiración para perpetuarse en el poder tras perder las elecciones de 2022 ante Lula da Silva. La Fiscalía argumentó que los conspiradores planeaban asesinar a Lula, al vicepresidente electo Geraldo Alckmin, y al propio juez De Moraes.

Alexandre de Moraes
Alexandre de Moraes. | Foto: AFP

El proceso judicial contra el expresidente Jair Bolsonaro ha aumentado la polarización en Brasil. Esta división se hizo evidente el pasado domingo, día de la independencia del país, con manifestantes saliendo a las calles a favor y en contra del exmandatario.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Trump asistirá a este evento conmemorativo en Nueva York por el aniversario del 11 de septiembre

2. Dimayor sancionó a figura de Atlético Nacional: es “culpable de conducta violenta”

3. “Colombia necesita, de cara al 2026, cero demagogia”: expresidente Iván Duque

4. Beéle se pronunció en sus redes sociales tras fuerte polémica con Isabella Ladera; dio importante noticia

5. “Hay que proceder”: Gustavo Petro publicó mensaje sobre el futuro de un reconocido canal de televisión privado

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Jair BolsonaroCondenaBrasil

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.