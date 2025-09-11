Dura condena al expresidente brasileño Jair Bolsonaro por intento de golpe de Estado

El Tribunal Supremo Federal de Brasil condenó al expresidente Jair Bolsonaro a 27 años y tres meses de cárcel, por haber planeado un golpe de Estado contra el actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva.

La condena publicada este jueves, 11 de septiembre, se dio en medio de un juicio inédito en Brasil a poco más de un año de las elecciones presidenciales, luego de que se alcanzara una mayoría de votos para condenar al expresidente.

Bolsonaro enfrentaba este proceso legal junto a siete colaboradores. Los acusados enfrentaron cinco cargos, entre ellos golpe de Estado, intento de abolición violenta del Estado democrático de derecho y organización criminal armada.

La juez Carmen Lucía votó por una condena por el cargo de organización criminal, mientras restan otros cargos por votar. Con la votación 3 a 1, para que el supremo adopte formalmente esa decisión, todavía debe votar el quinto magistrado del caso.

Jueza en el caso Bolsonaro. | Foto: AFP

“Doy por comprobado que Jair Bolsonaro cometió los crímenes en la condición de líder de organización criminal”, dijo la jueza durante su exposición.

Inicialmente, según publicaciones de AFP el acusado habría incluido un plan para asesinar a Lula, este no se ejecutó por falta de apoyo de la cúpula militar.

Una de las primeras reacciones llegó de la Casa Blanca. El presidente estadounidense, Donald Trump, tachó la condena de “muy sorpresiva” y su secretario de Estado, Marco Rubio, aseguró que Estados Unidos “responderá en consecuencia” a la “injusta” sentencia.

The political persecutions by sanctioned human rights abuser Alexandre de Moraes continue, as he and others on Brazil's supreme court have unjustly ruled to imprison former President Jair Bolsonaro.



The United States will respond accordingly to this witch hunt. — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) September 11, 2025

Trump ya aplicó aranceles punitivos a productos brasileños bajo el argumento de que existe una “caza de brujas” contra su aliado.

Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil. | Foto: AFP

De polo verde y pantalón negro, el líder ultraderechista se hallaba junto a su cuñado Eduardo Torres en el patio frente a su casa en Brasilia antes del inicio de la sesión, constató un periodista de la AFP.

Bolsonaro está “muy delicado de salud”, dijo a periodistas su abogado Paulo Cunha Bueno, cuestionado sobre la posibilidad de que la defensa pida prisión domiciliar en caso de que el exmandatario sea condenado a la cárcel.

Otra figura política que reaccionó ante la condena del expresidente brasileño, fue el Congresista estadounidense Carlos Giménez, el cual compartió varios mensajes en su cuenta de X.

Uno de esos decía “en el Congreso de Estados Unidos, denunciamos la persecución política del presidente Bolsonaro ante el régimen socialista del criminal corrupto Lula da Silva.”

🚨No Congresso dos Estados Unidos, denunciamos a perseguição política ao presidente Bolsonaro pelo regime socialista do criminoso corrupto Lula da Silva.



Lula e seus comparsas terão que recorrer aos seus amigos na Cuba comunista, pois aplicaremos severas sanções contra eles. pic.twitter.com/CA0Gx6ybMX — Rep. Carlos A. Gimenez (@RepCarlos) September 11, 2025

Los jueces del Tribunal Supremo de Brasil confirmaron la acusación de la Fiscalía, que sostiene que el líder ultraderechista participó en una conspiración para perpetuarse en el poder tras perder las elecciones de 2022 ante Lula da Silva. La Fiscalía argumentó que los conspiradores planeaban asesinar a Lula, al vicepresidente electo Geraldo Alckmin, y al propio juez De Moraes.

Alexandre de Moraes. | Foto: AFP