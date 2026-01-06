CONFIDENCIALES

Alerta por la salud de Bolsonaro: su esposa denuncia un fuerte golpe en la cabeza tras caer en prisión

La ex primera dama precisó que su esposo “no está bien” y manifestó preocupación por su salud.

Redacción Confidenciales
6 de enero de 2026, 4:38 p. m.
El expresidente Jair Bolsonaro sufre un percance inesperado en prisión
El expresidente de Brasil Jair Bolsonaro, salió del hospital en 1 de enero luego de sufrir una recaída de salud y estar internado allí durante una semana. Tras ser atendido en el Hospital DF Star, el exmandatario abandonó el centro médico bajo custodia policial.

Ahora, tras retomar su condena de 27 años en una sede policial, sentencia impuesta por su responsabilidad en el intento de golpe de Estado, el expresidente volvió a sufrir un percance de salud, según denuncia su esposa, Michelle Bolsonaro.

Corte Suprema de Brasil rechaza pedido de prisión domiciliaria de Jair Bolsonaro tras más de una semana hospitalizado

Según detalló la ex primera dama, el accidente se produjo en horas de la madrugada en la celda del exjefe de Estado. Michelle Bolsonaro precisó a O Globo que una ‘crisis’ durante el sueño causó que su esposo cayera de la cama, impactando su cabeza contra el mobiliario de la habitación. Su esposa denuncia una atención tardía por parte del personal de medicina.

De acuerdo con el testimonio, el exmandatario no recibió ayuda sino hasta la mañana siguiente, cuando efectivos de la Policía Federal abrieron la celda para anunciarle la llegada de su esposa.

