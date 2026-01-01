Mundo

Jair Bolsonaro deja el hospital para volver a prisión tras pasar más de una semana internado por una operación

La Corte Suprema de Brasil negó este jueves un pedido de la defensa del expresidente para obtenga prisión domiciliaria por motivos de salud.

GoogleSiga las noticias internacionales en Discover para conocer los hechos globales de hoy

Redacción Mundo
1 de enero de 2026, 10:31 p. m.
Un convoy de vehículos de la Policía Federal transporta al expresidente Jair Bolsonaro en Brasilia, Brasil
Un convoy de vehículos de la Policía Federal transporta al expresidente Jair Bolsonaro en Brasilia, Brasil Foto: AP

El expresidente de Brasil Jair Bolsonaro dejó este jueves el hospital de Brasilia, donde se encontraba internado desde hacía más de una semana tras ser operado de una hernia inguinal para regresar a prisión, donde cumple una condena por golpismo.

Preso desde noviembre, Bolsonaro salió del Hospital DF Star con su auto escoltado por varias motos policiales y debe regresar a la pequeña habitación de una sede policial, donde purga 27 años por un intento de golpe de Estado en 2022.

Corte Suprema de Brasil rechaza pedido de prisión domiciliaria de Jair Bolsonaro tras más de una semana hospitalizado

La corte suprema negó este jueves un pedido de la defensa para que Bolsonaro, quien se operó la semana pasada de una hernia inguinal, obtenga prisión domiciliaria por motivos de salud.

Sus abogados presentaron el miércoles la solicitud por un “riesgo concreto de agravamiento repentino” de su salud.

Mundo

Rusia le pide a EE. UU. dejar de perseguir a un buque petrolero que se dirige a Venezuela

Mundo

Reportan una misteriosa explosión en la Alta Guajira, frontera con Colombia: hallaron restos de un misil estadounidense

Mundo

Régimen de Maduro detuvo al hijo de una cantante y a 5 ciudadanos estadounidenses, tras presiones de Donald Trump

Mundo

Estados Unidos envía contundente advertencia a China tras maniobras militares y amenaza de invasión a Taiwán

Mundo

El impactante video del momento del incendio dentro de un bar en Suiza que deja un saldo de 40 muertos

Gente

Donald Trump expuso su deseo de Año Nuevo junto a su esposa Melania, quien conquistó en destacada velada

Noticias Estados Unidos

Edward Hopper: el pintor estadounidense que logró hacer del arte realista una interpretación de su propia forma de ver el mundo

Mundo

Corte Suprema de Brasil rechaza pedido de prisión domiciliaria de Jair Bolsonaro tras más de una semana hospitalizado

Confidenciales

Alfredo Saade fue posesionado como embajador de Colombia ante Brasil

Mundo

Fuga en Brasil: un exjefe policial aliado de Bolsonaro es arrestado en Paraguay

El líder de la derecha brasileña entró al hospital el 24 de diciembre y al día siguiente fue operado. Luego también se sometió a un procedimiento contra recurrentes crisis de hipo.

El hospital donde el expresidente Jair Bolsonaro fue trasladado desde la prisión para ser operado en Brasilia, Brasil.
El hospital donde el expresidente Jair Bolsonaro fue trasladado desde la prisión para ser operado en Brasilia, Brasil. Foto: AP

A diferencia de lo alegado por la defensa, no hubo agravamiento de la situación de salud” de Bolsonaro, consideró en su decisión el juez Alexandre de Moraes.

El exmandatario (2019-2022) cumple una condena por un frustrado plan golpista para aferrarse al poder, tras perder las elecciones contra Luiz Inácio Lula da Silva en 2022.

Esta hospitalización de nueve días fue su primera salida desde el encarcelamiento.

Defensa de Jair Bolsonaro hace una sorpresiva petición para evitar que el expresidente entre a prisión

“Mejora de las incomodidades”

Bolsonaro lidia desde hace años con secuelas de una puñalada en el abdomen que sufrió durante un acto de campaña en 2018, y que requirió más tarde varias cirugías.

La defensa argumenta que el cuadro clínico del expresidente se agravó desde que la corte rechazó una solicitud similar de domiciliaria “humanitaria” hace semanas.

Los médicos sostienen que, además de la condición inusual de crisis de hipo, padece apnea del sueño severa, gastritis y esofagitis.

Pero el juez Moraes aseveró que se registra “un cuadro clínico de mejora de las incomodidades que estaba sintiendo (...) como se apuntó en el informe de sus propios médicos” esta semana.

Jair Bolsonaro después de conocerse los resultados de las elecciones presidenciales en Brasil.
Jair Bolsonaro después de conocerse los resultados de las elecciones presidenciales en Brasil. Foto: AFP

Crisis de hipo

El senador Flávio Bolsonaro, hijo mayor del expresidente, consideró en X que la decisión de Moraes está “llena de sarcasmo” y supone una “tortura” para su padre.

Bolsonaro manifestó el mes pasado que desea que Flávio Bolsonaro sea el candidato de la derecha en las elecciones de 2026, para enfrentar al probable postulante de la izquierda, el presidente Lula.

El exmandatario fue sometido en los últimos días a bloqueos anestésicos de un nervio que controla el diafragma, para atacar el hipo que, según su familia, le provoca vómitos y dificultad para respirar.

Sus médicos explicaron que el procedimiento no logró “interrumpir totalmente las crisis” aunque disminuyó su intensidad.

Jair Bolsonaro, el expresidente que pasó de capitán del Ejército a ser condenado por intento de golpe de Estado

Su estado de ánimo “oscila mucho”, según el cardiólogo Brasil Caiado: “Queda muy golpeado en las noches y los días que pasa con hipo (...) y es claro que él ya llegó aquí con un nivel emocional más deprimido”.

Bolsonaro sostiene que es inocente de los delitos de organización criminal armada, abolición violenta del Estado democrático de derecho y golpe de Estado por los que fue condenado.

La trama golpista contemplaba incluso asesinar a Lula, pero no se consumó por falta de apoyo de altos mandos militares, según la corte.

*Con información de AFP

Más de Mundo

Vladimir Putin y Donald Trump

Rusia le pide a EE. UU. dejar de perseguir a un buque petrolero que se dirige a Venezuela

Un convoy de vehículos de la Policía Federal transporta al expresidente Jair Bolsonaro desde la prisión a un hospital en Brasilia, Brasil

Jair Bolsonaro deja el hospital para volver a prisión tras pasar más de una semana internado por una operación

La explosión habría tenido lugar en la frontera entre Colombia y Venezuela

Reportan una misteriosa explosión en la Alta Guajira, frontera con Colombia: hallaron restos de un misil estadounidense

Detenidos anteriores también han detallado las condiciones abusivas en el sistema penitenciario de Venezuela, y muchos condenan a Caracas por la falta de debido proceso y los cargos falsos presentados en su contra.

Régimen de Maduro detuvo al hijo de una cantante y a 5 ciudadanos estadounidenses, tras presiones de Donald Trump

Xi Jinping y Donald Trump

Estados Unidos envía contundente advertencia a China tras maniobras militares y amenaza de invasión a Taiwán

Las imágenes fueron compartidas en sus redes sociales

El impactante video del momento del incendio dentro de un bar en Suiza que deja un saldo de 40 muertos

Así vivió Año Nuevo el presidente Donald Trump.

Donald Trump expuso su deseo de Año Nuevo junto a su esposa Melania, quien conquistó en destacada velada

Edward Hopper, Chop Suey, 1929

Edward Hopper: el pintor estadounidense que logró hacer del arte realista una interpretación de su propia forma de ver el mundo

La medida responde a un aumento significativo en las detenciones arbitrarias de ciudadanos estadounidenses por parte del régimen de Nicolás Maduro, situando a Venezuela como la nación con mayor número de estadounidenses detenidos injustamente en el mundo.

Liberan en Venezuela a 88 personas detenidas en las protestas tras las elecciones presidenciales de 2024

A la espera de una apelación judicial, Jair Bolsonaro no podría optar por ser presidente hasta las elecciones del 2030, cuando ya tendría 75 años.

Corte Suprema de Brasil rechaza pedido de prisión domiciliaria de Jair Bolsonaro tras más de una semana hospitalizado

Noticias Destacadas