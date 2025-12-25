Expresidente Jair Bolsonaro ingresa a cirugía para operarse de una hernia

El expresidente de Brasil Jair Bolsonaro, que purga una condena de 27 años de cárcel por intento de golpe de Estado, ingresó a un quirófano este jueves para ser operado por una hernia inguinal, informó su esposa.

El exmandatario, de 70 años, salió el miércoles por primera vez de la prisión donde se encuentra desde finales de noviembre para realizarse el procedimiento en el hospital DF Star de Brasilia.

Toman drástica decisión sobre condena a 27 años de cárcel contra Jair Bolsonaro, tras supuesto riesgo de fuga

“Mi amor acaba de ir al centro quirúrgico”, anunció en una publicación de Instagram la esposa de Bolsonaro, Michelle Bolsonaro, que lo acompaña durante su internación.

Los médicos del expresidente de ultraderecha (2019-2022) anticipan que la operación tardará unas cuatro horas y que su internación se prolongue entre cinco y siete días más.

“Es una cirugía compleja, no existe cirugía sencilla. Pero es una cirugía estandarizada (...) programada, así que esperamos que el procedimiento se lleve a cabo sin mayores complicaciones”, explicó el miércoles el doctor Claudio Birolini.

Michelle Bolsonaro publicó un mensaje en las historias de la red social Instagram. Foto: Captura de pantalla @michellebolsonaro

El expresidente sufre secuelas de la herida en el abdomen por una puñalada durante un mitin de campaña en 2018, que requirió varias cirugías mayores.

Después de la operación, los médicos evaluarán si Bolsonaro puede someterse a un procedimiento adicional: el bloqueo anestésico del nervio frénico, que controla el diafragma, por un hipo recurrente, dijo Birolini.

Bolsonaro, que estuvo en arresto domiciliario preventivo entre agosto y noviembre, ingresó a prisión unos días antes de lo previsto debido a que trató de dañar su tobillera electrónica.

Revelan el video en el que Jair Bolsonaro admite haber quemado su tobillera electrónica con un soldador

Permanece recluido en una habitación pequeña con frigobar, aire acondicionado y un televisor en una sede de la Policía Federal en Brasilia.

Por lo menos dos agentes de la Policía vigilarán la puerta de la habitación del exmandatario durante su hospitalización, según una orden judicial

La salida de Bolsonaro de la cárcel fue autorizada por el juez de la corte suprema Alexandre de Moraes, que estuvo a cargo del caso por el cual el expresidente fue condenado en septiembre.

El hospital donde el expresidente Jair Bolsonaro fue trasladado desde la prisión para ser operado en Brasilia, Brasil. Foto: AP

Según el tribunal supremo, Bolsonaro conspiró para mantenerse en el poder tras perder las elecciones ante el izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva en octubre de 2022.

Bolsonaro, recientemente, también fue diagnosticado de cáncer de la piel. De acuerdo con el médico Brasil Caiado, Bolsonaro está “un poco deprimido” y “ansioso”.

*Con información de AFP