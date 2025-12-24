MUNDO

El expresidente Jair Bolsonaro sale de prisión para someterse a cirugía

Después de la cirugía se evaluará si Bolsonaro puede someterse a un procedimiento adicional.

Redacción Mundo
24 de diciembre de 2025, 9:01 p. m.
Jair Bolsonaro
Jair Bolsonaro Foto: GETTY IMAGES

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro ingresó a un hospital de Brasilia para someterse a una cirugía; es la primera vez que deja la prisión desde que a finales de noviembre comenzó a cumplir una condena de 27 años de cárcel por intento de golpe de Estado.

Tras los exámenes preparatorios, Bolsonaro, de 70 años, fue declarado “apto para el procedimiento” para operarlo por una hernia inguinal, según un comunicado del hospital privado DF Star, donde está internado el exmandatario de ultraderecha (2019-2022).

“Estimamos que se quede internado por un período de cinco a siete días”, informó Claudio Birolini, el médico encargado de la operación.

Después de la cirugía se evaluará si Bolsonaro puede someterse a un procedimiento adicional: el bloqueo anestésico del nervio frénico, que controla el diafragma, por un hipo recurrente, agregó Birolini en declaraciones a la prensa.

Mundo

Revelan el video en el que Jair Bolsonaro admite haber quemado su tobillera electrónica con un soldador

Mundo

El expresidente de Brasil Jair Bolsonaro fue arrestado en medio de su proceso por golpe de Estado

La salida de Bolsonaro de la cárcel fue autorizada por el juez de la Corte Suprema de Brasil Alexandre de Moraes, responsable del caso por el cual el expresidente fue condenado en septiembre por conspirar para mantenerse en el poder tras perder las elecciones ante el izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva en octubre de 2022.

Estados Unidos levantó las sanciones contra el juez clave en el juicio a Bolsonaro: ¿siguen acercándose Trump y Lula?

El convoy tardó apenas unos minutos en ir desde las dependencias de la Policía Federal, donde Bolsonaro cumple su pena, hasta el hospital DF Star, donde el exgobernante también fue operado en abril.

El expresidente sufre secuelas de la herida en el abdomen por una puñalada durante un mitin de campaña en 2018, que requirió varias cirugías mayores.

El expresidente brasileño de extrema derecha Jair Bolsonaro habla durante el evento Turning Point USA en el resort Trump National Doral Miami el 3 de febrero de 2023 en Doral, Florida.
El expresidente brasileño de extrema derecha Jair Bolsonaro habla durante el evento Turning Point USA en el resort Trump National Doral Miami el 3 de febrero de 2023 en Doral, Florida. Foto: Getty Images

Bolsonaro, recientemente, también fue diagnosticado de cáncer de la piel.

De acuerdo con el médico Brasil Caiado, Bolsonaro está “un poco deprimido” y “ansioso” .

“Regalo de Navidad”

El juez De Moraes rechazó el viernes un nuevo pedido de los abogados de Bolsonaro que buscaba que el exgobernante cumpliese su pena en arresto domiciliario, así como un recurso sobre el fondo del caso que intentaba anular la condena.

El magistrado, que ya había aprobado la presencia de la esposa del expresidente, Michelle Bolsonaro, como acompañante en el hospital, autorizó visitas de sus hijos, Flávio y Carlos.

De Moraes ordenó a la policía que garantice “vigilancia las 24 horas del día” mientras Bolsonaro permanece internado, con un mínimo de dos agentes en la puerta de su habitación.

Flávio Bolsonaro junto a Jair Bolsonaro
Flávio Bolsonaro junto a Jair Bolsonaro Foto: AFP

Tiene prohibido además el ingreso de computadoras, teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos.

Antes de la autorización, Carlos Bolsonaro, exconcejal de Río de Janeiro, se presentó en la entrada del hospital para “transmitir buenas energías” a su padre.

“Para mí va a ser un excelente regalo de Navidad ver a mi padre. Sé que tal vez él no me va a ver”, dijo a periodistas.

*Con información de AFP.

