El expresidente Jair Bolsonaro sale de prisión para someterse a cirugía

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro ingresó a un hospital de Brasilia para someterse a una cirugía; es la primera vez que deja la prisión desde que a finales de noviembre comenzó a cumplir una condena de 27 años de cárcel por intento de golpe de Estado.

Tras los exámenes preparatorios, Bolsonaro, de 70 años, fue declarado “apto para el procedimiento” para operarlo por una hernia inguinal, según un comunicado del hospital privado DF Star, donde está internado el exmandatario de ultraderecha (2019-2022).

“Estimamos que se quede internado por un período de cinco a siete días”, informó Claudio Birolini, el médico encargado de la operación.

O médico de Jair Bolsonaro, Claudio Birolini, informou que está prevista, durante a internação, a realização de um procedimento anestésico para tentar interromper as crises de soluços do ex-presidente. A decisão, no entanto, só será tomada após nova reavaliação clínica depois da… pic.twitter.com/mucCaXoxDK — GloboNews (@GloboNews) December 24, 2025

Después de la cirugía se evaluará si Bolsonaro puede someterse a un procedimiento adicional: el bloqueo anestésico del nervio frénico, que controla el diafragma, por un hipo recurrente, agregó Birolini en declaraciones a la prensa.

La salida de Bolsonaro de la cárcel fue autorizada por el juez de la Corte Suprema de Brasil Alexandre de Moraes, responsable del caso por el cual el expresidente fue condenado en septiembre por conspirar para mantenerse en el poder tras perder las elecciones ante el izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva en octubre de 2022.

El convoy tardó apenas unos minutos en ir desde las dependencias de la Policía Federal, donde Bolsonaro cumple su pena, hasta el hospital DF Star, donde el exgobernante también fue operado en abril.

El expresidente sufre secuelas de la herida en el abdomen por una puñalada durante un mitin de campaña en 2018, que requirió varias cirugías mayores.

El expresidente brasileño de extrema derecha Jair Bolsonaro habla durante el evento Turning Point USA en el resort Trump National Doral Miami el 3 de febrero de 2023 en Doral, Florida. Foto: Getty Images

Bolsonaro, recientemente, también fue diagnosticado de cáncer de la piel.

De acuerdo con el médico Brasil Caiado, Bolsonaro está “un poco deprimido” y “ansioso” .

“Regalo de Navidad”

El juez De Moraes rechazó el viernes un nuevo pedido de los abogados de Bolsonaro que buscaba que el exgobernante cumpliese su pena en arresto domiciliario, así como un recurso sobre el fondo del caso que intentaba anular la condena.

El magistrado, que ya había aprobado la presencia de la esposa del expresidente, Michelle Bolsonaro, como acompañante en el hospital, autorizó visitas de sus hijos, Flávio y Carlos.

De Moraes ordenó a la policía que garantice “vigilancia las 24 horas del día” mientras Bolsonaro permanece internado, con un mínimo de dos agentes en la puerta de su habitación.

Flávio Bolsonaro junto a Jair Bolsonaro Foto: AFP

Tiene prohibido además el ingreso de computadoras, teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos.

Antes de la autorización, Carlos Bolsonaro, exconcejal de Río de Janeiro, se presentó en la entrada del hospital para “transmitir buenas energías” a su padre.

“Para mí va a ser un excelente regalo de Navidad ver a mi padre. Sé que tal vez él no me va a ver”, dijo a periodistas.

*Con información de AFP.