María Elvira Salazar envía contundente advertencia a los colombianos de cara a las elecciones: “Cepeda es Petro número 2”

La congresista republicana María Elvira Salazar publicó un mensaje dirigido a los colombianos de cara a las elecciones presidenciales de este domingo, en el que pidió respaldo para sectores de derecha y lanzó críticas contra el gobierno del presidente Gustavo Petro, con quien siempre ha tenido diferentes roces.

En un video divulgado en redes sociales, la representante por el distrito 27 de Florida afirmó que los comicios representan una decisión sobre “el futuro de Colombia” y sostuvo que el país enfrenta una elección entre “la izquierda y la derecha”, dijo la congresista estadounidense este miércoles.

“Desgraciadamente, Cepeda es Petro número 2 y la izquierda no ha sido buena para Colombia”, afirmó Salazar en referencia al candidato oficialista del Pacto Histórico. La congresista aseguró además que durante el gobierno Petro aumentaron los cultivos de coca y se deterioró la seguridad.

“Sabemos que bajo la administración de Petro los cultivos de coca subieron a récords acerca de 300 mil hectáreas de coca, algo que no se había visto antes. La seguridad ciudadana se perdió con más de un incremento de 200% en los secuestros”, señaló.

Gustavo Petro le responde a María Elvira Salazar, quien dijo que el mandatario había entendido que “Trump no juega”

La legisladora también mencionó en el vídeo las denuncias y controversias recientes alrededor del manejo de información de inteligencia por parte del Gobierno colombiano. “Aparte de eso, el presidente se reporta que le dio información secreta militar a la guerrilla. Eso no es bueno para el país”, dijo.

La congresista estadounidense volvió a cuestionar al mandatario colombiano. Foto: Getty Images / Semana

Durante el mensaje, Salazar pidió la unión de los sectores conservadores y expresó su respaldo a un candidato en específico. “Abelardo de la Espriella está arriba en las encuestas. Abelardo de la Espriella es amigo personal”, afirmó la congresista republicana, quien agregó que el abogado vivió en el distrito que ella representa en Florida.

Salazar también destacó la doble nacionalidad del candidato y aseguró que mantiene cercanía con Washington. “Sabemos que Abelardo de la Espriella es un amigo de los Estados Unidos y los Estados Unidos quiere lo mejor para Colombia”, manifestó.

“Permita que alguien como Abelardo de la Espriella reestructure el país”: el fuerte mensaje de María Elvira Salazar a Gustavo Petro

María Elvira Salazar ha destacado en su carrera por ser una de las voces republicanas más activas sobre América Latina en el Congreso estadounidense, ha mantenido una posición especialmente crítica frente a gobiernos de izquierda de la región, incluidos Cuba, Venezuela, Nicaragua y Colombia desde que Gustavo Petro subió al poder.

La congresista cerró su mensaje con un llamado directo a los votantes colombianos: “No se equivoquen este próximo domingo. Escojan lo mejor para el país, lo que Colombia se merece. Ustedes deciden”, cerró en el vídeo.