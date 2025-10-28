Suscribirse

María Elvira Salazar le responde a Petro tras polémica por incremento de cultivos ilícitos: “Completo fracaso”

La congresista estadounidense se enfrentó al mandatario colombiano mientras este la llamó mentirosa.

Redacción Confidenciales
29 de octubre de 2025, 1:22 a. m.
La representante a la Cámara de EE. UU. María Elvira Salazar tuvo una discusión con el presidente Gustavo Petro sobre el aumento de cultivos de coca en Colombia, lo que resultó en un rifirrafe en redes sociales en el que ambos reaccionaron a sus comentarios.

Salazar había asegurado que “Colombia fue una vez una democracia próspera y un aliado confiable de Estados Unidos. Con Petro, los cultivos de coca crecieron un 300 %; él defiende a los cárteles, ataca a Estados Unidos y falta al respeto al liderazgo de nuestra nación”, algo que molestó al mandatario colombiano.

Tras asegurar que se trata de una “mentira inmensa”, Petro cuestionó a la congresista norteamericana y puso en duda el lugar donde habría estudiado matemáticas por las cuentas que hizo previamente.

“En solo un año los cultivos de hoja de coca crecieron 111 % en el 2013, en el gobierno Santos ,y 42 % en el 2021, gobierno de Duque. En dos años de gobierno solo crecieron 12 %, contando 2023 y 2024”, dijo Petro.

Salazar arremetió contra el presidente tras su respuesta en X y aseguró que Colombia no necesitaba un “profesor de teorías fracasadas”.

“Usted ha sido un completo fracaso en la lucha contra la droga y el narcoterrorismo. Bajo su mando, los cultivos de coca se dispararon, los carteles mandan y la violencia se expande por todo el país”, dijo Salazar.

“¿Y ahora viene a hablar de matemáticas? Hace dos días dijo que el peronismo ganó en Argentina. Colombia no necesita un profesor de teorías fracasadas, necesita un líder que enfrente a los criminales y defienda al pueblo”, agregó la política republicana.

