Gustavo Petro le responde a María Elvira Salazar, quien dijo que el mandatario había entendido que “Trump no juega”

Tras su llamada con el presidente Trump, Gustavo Petro ha desvirtuado en múltiples trinos que él haya echado para atrás su discurso con respecto a los Estados Unidos.

“El presidente Petro temía un ataque de EE. UU., entonces Trump llamó”: los secretos y la foto del ‘The New York Times’ sobre esa charla

La congresista norteamericana María Elvira Salazar, que ha sido crítica del primer mandatario, escribió: “Petro ya entendió algo fundamental: el presidente Trump no juega cuando se trata de defender a los estadounidenses del narcotráfico. El diálogo siempre es positivo, pero debe ir acompañado de acciones concretas. Colombia tiene una responsabilidad clara y debe cooperar como el aliado histórico que ha sido de Estados Unidos en la lucha contra las drogas y el crimen transnacional”.

Inmediatamente, Petro reaccionó así: “Querida representante de los EE. UU., Colombia ha puesto 300.000 asesinados en la lucha contra el narcotráfico, y en mi Gobierno hemos incautado ya 2.800 toneladas de cocaína y en las operaciones de incautación del mundo, la inteligencia colombiana ha participado en el 63 % de ellas. Hemos destruido 13.000 laboratorios de Cocaína solo en tres años. Recuérdelo: mi Gobierno es el que ha incautado más cocaína en toda la historia de esa sustancia en el mundo”.