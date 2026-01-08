CONFIDENCIALES

Gustavo Petro le responde a María Elvira Salazar, quien dijo que el mandatario había entendido que “Trump no juega”

“El diálogo siempre es positivo, pero debe ir acompañado de acciones concretas”, le reclamó la congresista norteamericana.

GoogleSiga los últimos detalles de la política en Discover, lo que solo acá puede saber

Redacción Semana
8 de enero de 2026, 4:06 p. m.
Reacción de María Elvira Salazar.
Reacción de María Elvira Salazar. Foto: Getty images/Semana/Montaje:Semana

Tras su llamada con el presidente Trump, Gustavo Petro ha desvirtuado en múltiples trinos que él haya echado para atrás su discurso con respecto a los Estados Unidos.

“El presidente Petro temía un ataque de EE. UU., entonces Trump llamó”: los secretos y la foto del ‘The New York Times’ sobre esa charla

La congresista norteamericana María Elvira Salazar, que ha sido crítica del primer mandatario, escribió: “Petro ya entendió algo fundamental: el presidente Trump no juega cuando se trata de defender a los estadounidenses del narcotráfico. El diálogo siempre es positivo, pero debe ir acompañado de acciones concretas. Colombia tiene una responsabilidad clara y debe cooperar como el aliado histórico que ha sido de Estados Unidos en la lucha contra las drogas y el crimen transnacional”.

Inmediatamente, Petro reaccionó así: “Querida representante de los EE. UU., Colombia ha puesto 300.000 asesinados en la lucha contra el narcotráfico, y en mi Gobierno hemos incautado ya 2.800 toneladas de cocaína y en las operaciones de incautación del mundo, la inteligencia colombiana ha participado en el 63 % de ellas. Hemos destruido 13.000 laboratorios de Cocaína solo en tres años. Recuérdelo: mi Gobierno es el que ha incautado más cocaína en toda la historia de esa sustancia en el mundo”.

Más de Confidenciales

La Presidencia de Colombia y el presidente Gustavo Petro rechazaron las imputaciones y calificaron la decisión como motivada por intereses políticos.

Gustavo Petro le responde a María Elvira Salazar, quien dijo que el mandatario había entendido que “Trump no juega”

El Presidente Gustavo Petro se dirigió a los colombianos en la Plaza de Bolívar, tras la marcha convocada por la soberanía y la democracia.

Presidente Petro tras las marchas en contra de las políticas de Trump: “La política de la mentira; casi sumen a Colombia en guerra”

.

“Gustavo Petro sí es muy diferente a Maduro”: senador Ted Cruz, crítico del presidente, pone en contexto los miedos de intervención

Donald Trump

“El presidente Gustavo Petro está llamando”: la foto y la nota que reveló ‘The New York Times’ sobre la conversación con Trump

Petro anunció en los mensajes que no recibiría los vuelos de deportados provenientes de Estados Unidos.

“Habló más Petro que Trump”: embajador colombiano revela el tema que no se tocó en la conversación con la Casa Blanca

Álvaro Uribe Vélez y Gustavo Petro.

El duro mensaje del expresidente Uribe a Petro: lo acusa de montar un “teatro político” y desviar la atención de la crisis del país

Donald Trump Gustavo Petro

Gobierno Petro confirma asistencia a reunión con Trump y celebra el “tono constructivo” de Estados Unidos

Juan Carlos Pinzón.

Juan Carlos Pinzón agradece a los siete precandidatos por su participación en la Gran Consulta por Colombia: “Necesitamos unidad”

Presidente Gustavo Petro, desde la Plaza de Bolívar.

La llamativa chaqueta que usó Gustavo Petro en la plaza de Bolívar, en honor al legendario helicóptero Black Hawk UH-60

Presidente Gustavo Petro, desde la Plaza de Bolívar.

Gustavo Petro habla del barco que era “mentira” y que lo hizo pensar en una “guardia de sirenas”

Noticias Destacadas