“En la Casa Blanca, el presidente Trump le leyó la cartilla a Petro, sin ambigüedades”

Una congresista estadounidense se refirió al encuentro entre los presidentes y dejó una frase que llamó mucho la atención.

Redacción Semana
4 de febrero de 2026, 12:42 p. m.
Primer cara a cara entre Gustavo Petro y Donald Trump.
Foto: Presidencia

La visita del presidente Gustavo Petro a la Casa Blanca para tener una reunión cara a cara con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, desató muchas reacciones en los dos países.

Una de las personalidades que se refirió al encuentro fue la congresista María Elvira Salazar, quien desde Washington ha estado muy pendiente de la situación que se vive en Colombia e, incluso, ha lanzado duras críticas en contra del jefe de Estado y su Gobierno.

Gustavo Petro y Donald Trump
Foto: Presidencia de la República

En esta oportunidad, la representante a la Cámara utilizó su cuenta de X para dar su opinión sobre la reunión que mantuvieron los dos mandatarios y hubo una frase que llamó mucho la atención.

Gustavo Bolívar reaccionó a reunión entre Petro y Trump y contó quiénes salieron perdiendo: “No fue una foto arrodillado”

Salazar dejó en claro que el presidente colombiano fue recibido en la Casa Blanca solo después de que su Ejecutivo llamó para pedir que el encuentro se pudiera llevar a cabo.

Sabemos que Petro se ha portado muy mal durante los últimos cuatro años, pero gracias al presidente Trump y a la influencia de los Estados Unidos, los colombianos tienen un nuevo amanecer”, manifestó.

En ese sentido, destacó que después de esta conversación todo indica que puede haber tranquilidad en las elecciones del 2026, en las que se elegirá al nuevo inquilino de la Casa de Nariño.

Gustavo Petro y Donald Trump: cinco frases de la histórica cita en la Casa Blanca. “Me gustan los gringos francos”

Las cosas van a ir muy bien desde el punto de vista democrático y el próximo mayo van a poder elegir a un nuevo presidente”, expresó.

La congresista lanzó un nuevo dardo al calificar como una “pesadilla” lo que ha hecho Petro, pero enfatizó que solo faltan unos meses para que se acabe y todo hace pensar que el cambio de gobierno se dará en paz.

En el momento de concluir el video, fue que la representante a la Cámara lanzó la frase que ha llamado un poco la atención.

Por eso fue recibido en la Casa Blanca, para que le leyeran la cartilla, como decía mi abuela”, finalizó.

