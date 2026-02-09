María Elvira Salazar critica el show de Bad Bunny en el Super Bowl: “Una gran oportunidad perdida”

La congresista norteamericana María Elvira Salazar lanzó una crítica al show de Bad Bunny que tuvo lugar en el Super Bowl que se llevó a cabo en Estados Unidos la noche de este domingo 8 de febrero.

“El Super Bowl es el partido más importante del deporte más emblemático de Estados Unidos. Es un momento nacional para unir a todo el país y, seamos sinceros, no debería ser una feria multicultural”, dijo Salazar.

El reguetonero puertorriqueño Bad Bunny montó una fiesta latina en su muy esperada presentación en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl de la liga de fútbol americano en Santa Clara, California.

“Su público es mayoritariamente angloparlante y se merece un espectáculo en el entretiempo que pueda comprender y disfrutar. Tener un espectáculo de medio tiempo completamente en español, sin subtítulos, no es inclusivo. Es exclusivo”, dijo la congresista.

Para el presidente Donald Trump, la fiesta que Bad Bunny armó en el Super Bowl fue una “bofetada” a los Estados Unidos. Para electores latinos, sin embargo, Benito recordó el peso que tiene su presencia en esta sociedad.

“Lamentablemente, hoy, en lugar de hablar de las grandes contribuciones que los hispanos hacen a nuestro país —los legales y los indocumentados— estamos debatiendo lo mal que estuvo este evento”, dijo Salazar.

Bad Bunny se presentó durante el medio tiempo del Super Bowl entre los New England Patriots y los Seattle Seahawks. Foto: AP

“¡¡¡Una gran oportunidad perdida!!!“, terminó diciendo la representante de origen cubano.