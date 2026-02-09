Confidenciales

María Elvira Salazar critica el show de Bad Bunny en el Super Bowl: “Una gran oportunidad perdida”

Trump también calificó el espectáculo como “una afrenta a la grandeza de Estados Unidos”.

Redacción Confidenciales
9 de febrero de 2026, 9:16 p. m.
María Elvira Salazar y Bad Bunny.
María Elvira Salazar y Bad Bunny. Foto: Getty Images

La congresista norteamericana María Elvira Salazar lanzó una crítica al show de Bad Bunny que tuvo lugar en el Super Bowl que se llevó a cabo en Estados Unidos la noche de este domingo 8 de febrero.

“El Super Bowl es el partido más importante del deporte más emblemático de Estados Unidos. Es un momento nacional para unir a todo el país y, seamos sinceros, no debería ser una feria multicultural”, dijo Salazar.

El reguetonero puertorriqueño Bad Bunny montó una fiesta latina en su muy esperada presentación en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl de la liga de fútbol americano en Santa Clara, California.

“Su público es mayoritariamente angloparlante y se merece un espectáculo en el entretiempo que pueda comprender y disfrutar. Tener un espectáculo de medio tiempo completamente en español, sin subtítulos, no es inclusivo. Es exclusivo”, dijo la congresista.

