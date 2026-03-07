Abelardo de la Espriella se reunió con María Elvira Salazar y Christopher Landau: “Con dos grandes amigos de Colombia”

El candidato presidencial Abelardo de la Espriella se encuentra este fin de semana en Estados Unidos, hasta donde viajó para buscar un encuentro con “los defensores de la Patria” que se encuentra en la Florida.

El aspirante presidencial informó este viernes que había llegado a la ciudad de Miami, donde hoy sábado tendrá un encuentro con sus seguidores en esta importante zona del mundo en la que hay muchos colombianos.

Su viaje coincide también con una cumbre citada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con 12 de los mandatarios de América Latina, entre ellos Javier Milei, Daniel Noboa y Nayib Bukele, principales aliados.

En medio de su visita, De la Espriella también compartió un espacio con la representante a la Cámara de Estados Unidos, María Elvira Salazar, y el subsecretario de Estado, Christopher Landau.

“Maravillosa velada en Miami con dos grandes amigos de Colombia: la representante federal @MaElviraSalazar y el subsecretario de Estado @ChrisLandauUSA”, escribió el candidato presidencial en X.

“Restablecer plenamente las relaciones con Estados Unidos es fundamental para el futuro de nuestro país. Con nuestro principal aliado tenemos que combatir el narcotráfico y el terrorismo con mano de hierro”, escribió Abelardo de la Espriella tras su velada.