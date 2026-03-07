Elecciones 2026: estas son las agrupaciones políticas que tendrán la mayor cantidad de testigos electorales este domingo

El Consejo Nacional Electoral (CNE) presentó un balance histórico de cara a la jornada que se realizará este domingo, 8 de marzo, en Colombia, donde los ciudadanos saldrán a las urnas a elegir un nuevo Congreso de la República.

Este viernes se cerró el proceso de inscripción a través de la Plataforma de Postulaciones y Acreditaciones de Actores Electorales, el cual arrojó una cifra nunca antes vista en el país en el marco de las elecciones.

Cifra récord de testigos electorales en las elecciones de este domingo 8 de marzo

En total, de acuerdo con las cifras del CNE, se inscribieron 1.034.532 testigos electorales por parte de las agrupaciones políticas que inscribieron sus listas de candidatos a las elecciones de Congreso de la República.

Está histórica cifra representa que el 98,8 % de las mesas habilitadas en el territorio nacional tendrán al menos a un testigo para custodiar de cerca el antes, durante y después de la jornada electoral.

Si se compara esta cifra con la de las elecciones legislativas de 2022 se observa un crecimiento sustancial, principalmente en los auditores de sistemas, los cuales aumentaron en 5.663 %, al pasar de 186 a 10.720.

“Para nosotros es una alegría contarle a todo el país que el proceso electoral del próximo domingo va a contar con todas las garantías, para los partidos, candidatos y agrupaciones políticas”, destacó el magistrado Cristian Quiroz, presidente del Consejo Nacional Electoral.

La cantidad de testigos postulados para la jornada de este domingo, 8 de marzo, representa un incremento considerable frente al número de estos actores que estuvieron en las elecciones legislativas de 2022, lo que demuestra el interés y compromiso con la democracia.

Elecciones 2026 | ¿Cuál es la diferencia entre conteo de votos y escrutinio? Cristian Quiroz, presidente del CNE, lo explica

Testigos electorales por agrupación política

La mayor cantidad de testigos electorales postulados para las elecciones de Congreso de la República este domingo, 8 de marzo, la tiene el Pacto Histórico, seguido por el Centro Democrático y el Partido Liberal.

La colectividad de gobierno inscribió un total de 93.329 testigos electorales para la jornada del domingo, mientras que el partido que lidera el presidente Álvaro Uribe postuló a 87.645 actores para desempeñar esta función.

Le sigue en su orden el Partido Liberal (82.992 testigos); Ahora Colombia (69.517); Frente Amplio Unitario (66.110); el Partido Conservador (56.018); el partido de la U (52.273) y Alianza por Colombia (35.932).

Pacto Histórico 93.329 Centro Democrático 87.645 Partido Liberal 82.992 Ahora Colombia 69.517 Frente Amplio Unitario 66.110 Partido Conservador 56.018 Partido de la Unión por la gente 52.273 Alianza por Colombia 35.932 Partido Alianza Verde 28.815 Movimiento Salvación Nacional 28.574 Cambio Radical – Alma 22.316 Mira + Dignidad y Compromiso 19.487 Pacto Histórico Bogotá 16.275 Partido Demócrata Colombiano 15.257

¿Cómo consultar su puesto de votación para las elecciones del 8 de marzo en Colombia?

En el caso de los partidos y agrupaciones políticas que participan en las Consultas, lidera el Centro Democrático, con 84.217 postulaciones; seguido por La Fuerza, con 18.456; el Grupo Significativo de Ciudadanos Imparables, con 12.067; el Nuevo Liberalismo, con 10.451; y Oxigeno, con 5.053.

Centro Democrático 84.217 Partido Político La Fuerza 18.456 GSC Imparables 12.067 Nuevo Liberalismo 10.451 Oxigeno 5.053 GSC Con toda por Colombia 1.372 Coalición La Fuerza 599 Partido La Fuerza 166 Coalición Movimiento de Autoridades 87 GSC Si hay un camino 3 GSC Colombia una nueva historia 1

El Consejo Nacional Electoral confirmó que los 32 departamentos del país y los 1.104 municipios se contará con cobertura de testigos electorales para la jornada electoral de este 8 de marzo.