Abelardo de la Espriella se reunió con dos de las figuras más fuertes de la derecha brasileña para crear “frente común en contra de la izquierda radical”

El candidato presidencial Abelardo de la Espriella publicó imágenes en su cuenta de X de la reunión virtual que sostuvo con el senador brasileño Flávio Bolsonaro y con el exdiputado Eduardo Bolsonaro, dos de las figuras más fuertes del la derecha en Brasil.
Fantástica y productiva conversación con el próximo presidente de Brasil, @FlavioBolsonaro, y su hermano Edoardo @BolsonaroSP, exdiputado de ese país. Falta muy poco para que establezcamos un frente común en contra de la izquierda radical. La región seguirá recuperándose.… pic.twitter.com/Ue6Y0eppFj— Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) May 27, 2026
“Fantástica y productiva conversación con el próximo presidente de Brasil, Flavio Bolsonaro y su hermano Edoardo Bolsonaro”, escribió el candidato.
El anuncio lo hizo a través de su cuenta de X, donde calificó el diálogo como una “fantástica y productiva conversación” y aseguró que avanzan en la creación de un “frente común en contra de la izquierda radical”.
“Falta muy poco para que establezcamos un frente común en contra de la izquierda radical. La región seguirá recuperándose. Nuestras victorias seguirán multiplicándose”, escribió el aspirante presidencial en el mensaje publicado en redes sociales.
La publicación, que estuvo acompañada por alusiones a los símbolos patrios de de Colombia y Brasil, ratificó las consignas políticas con las que el abogado ha venido marcando el tono de su campaña presidencial. “¡Firme por una región que sigue creciendo!” y “¡Firme por la Patria!”, agregó en el trino.
En los últimos meses, el candidato ha endurecido su discurso contra los gobiernos de izquierda en la región y ha insistido en la necesidad de construir alianzas internacionales entre dirigentes y movimientos políticos afines ideológicamente.