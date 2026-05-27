Abelardo de la Espriella se reunió con dos de las figuras más fuertes de la derecha brasileña para crear “frente común en contra de la izquierda radical”

El candidato presidencial Abelardo de la Espriella publicó imágenes en su cuenta de X de la reunión virtual que sostuvo con el senador brasileño Flávio Bolsonaro y con el exdiputado Eduardo Bolsonaro, dos de las figuras más fuertes del la derecha en Brasil.

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“Fantástica y productiva conversación con el próximo presidente de Brasil, Flavio Bolsonaro y su hermano Edoardo Bolsonaro”, escribió el candidato.

El anuncio lo hizo a través de su cuenta de X, donde calificó el diálogo como una “fantástica y productiva conversación” y aseguró que avanzan en la creación de un “frente común en contra de la izquierda radical”.

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RIO DE JANEIRO, BRAZIL - MARCH 16: Former Brazilian President Jair Bolsonaro and his son Senator Flavio Bolsonaro speaks to supporters during a campaign rally at Copacabana Beach on March 16, 2025 in Rio de Janeiro, Brazil. (Photo by Wagner Meier/Getty Images) Foto: Getty Images

“Falta muy poco para que establezcamos un frente común en contra de la izquierda radical. La región seguirá recuperándose. Nuestras victorias seguirán multiplicándose”, escribió el aspirante presidencial en el mensaje publicado en redes sociales.

La publicación, que estuvo acompañada por alusiones a los símbolos patrios de de Colombia y Brasil, ratificó las consignas políticas con las que el abogado ha venido marcando el tono de su campaña presidencial. “¡Firme por una región que sigue creciendo!” y “¡Firme por la Patria!”, agregó en el trino.

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Abelardo de la Espriella es el número uno en las apuestas de Polymarket para la presidencia. (Photo by: Martin Steven Angel/Long Visual Press/Universal Images Group via Getty Images) Foto: Martin Steven Angel/Long Visual

En los últimos meses, el candidato ha endurecido su discurso contra los gobiernos de izquierda en la región y ha insistido en la necesidad de construir alianzas internacionales entre dirigentes y movimientos políticos afines ideológicamente.