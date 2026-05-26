Westcol entrevistará a Abelardo de la Espriella, un día antes de las elecciones presidenciales

A pocos días de la primera vuelta presidencial en Colombia, el streamer e influenciador Westcol volvió a quedar en el centro de la conversación política.

La encuesta de AtlasIntel que querían callar: Abelardo de la Espriella está prácticamente empatado con Iván Cepeda y le ganaría en segunda vuelta por más de ocho puntos

Durante una transmisión realizada este martes 26 de mayo desde su camioneta, confirmó que canceló el stream que tenía previsto con la candidata Paloma Valencia para este jueves y anunció que sí realizará una entrevista en vivo con Abelardo de la Espriella este sábado, un día antes de que los colombianos acudan a las urnas.

La decisión llamó la atención porque, semanas atrás, el propio creador de contenido había abierto espacio a figuras políticas en sus transmisiones, incluyendo al expresidente Álvaro Uribe Vélez.

Ahora, cuando la campaña presidencial entra en su recta final, Westcol optó por suspender el encuentro con Valencia mientras mantiene en pie el espacio con uno de los candidatos que más ha crecido en intención de voto durante las últimas semanas.

“Han hecho muchas cosas con las que yo no estoy de acuerdo. Pirámides, promoción de criptomonedas, ‘métele cinco mil que te ganas cinco millones’, cosas así”, afirmó durante el directo al explicar los motivos que lo llevaron a tomar distancia de la entrevista programada inicialmente para el jueves.

En su intervención, Westcol insistió en que la cancelación no obedece a diferencias personales con Paloma Valencia ni con otros aspirantes presidenciales, sino a la necesidad de proteger su trabajo como creador digital.

El streamer reiteró que no tiene inconvenientes con la candidata del Centro Democrático y recordó que recientemente entrevistó a Álvaro Uribe, quien durante esa conversación manifestó abiertamente su respaldo a Valencia.

“No hay ningún problema con Paloma ni con ningún candidato. Esto ya es por algo externo, porque al final se está relacionando es mi trabajo, la creación de contenido”, agregó.

Las propuestas de Abelardo de la Espriella en 13 puntos clave

Confirmó transmisión con Abelardo de la Espriella

Aunque descartó el encuentro con Valencia, Westcol sí confirmó que este sábado 30 de mayo realizará una transmisión junto a Abelardo de la Espriella.

“Por ahora el sábado hacemos stream con Abelardo”, dijo durante el directo, dejando claro que la conversación sigue en pie pese a la cercanía de las elecciones.

El anuncio llega en un momento clave para la campaña del abogado barranquillero. En los más recientes sondeos publicados, De la Espriella parece consolidarse en el segundo lugar de la intención de voto y disputando directamente con Iván Cepeda el liderazgo de la carrera presidencial.

Incluso, algunas mediciones recientes lo ubican prácticamente empatado con el candidato del oficialismo en primera vuelta y con ventaja en un eventual balotaje.

De hecho, la más reciente encuesta de AtlasIntel divulgada por SEMANA mostró que Cepeda registra 38,7 % de intención de voto y De la Espriella, 37,3 %, una diferencia mínima. Según esa misma medición, en una eventual segunda vuelta el candidato de Defensores de la Patria superaría a Cepeda por más de ocho puntos porcentuales.