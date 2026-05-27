Abelardo de la Espriella se dispara en Polymarket: el 69 % le apuesta a que será el próximo presidente

Polymarket muestra a cada instante el pulso que la carrera electoral en Colombia genera en esa plataforma de apuestas. La contienda se vive con especial interés en la plataforma del mercado de predicción más grande del mundo.
Allí, ante el escenario de quién podría ganar la Presidencia de la República, las apuestas están así:
- Abelardo de la Espriella: 69 %
- Iván Cepeda Castro: 32 %
- Paloma Valencia: 1,9 %
En la medición de AtlasIntel publicada en la última portada de SEMANA, Iván Cepeda alcanza el 38,7 % y Abelardo de la Espriella, el 37,3 %. Ambos están prácticamente en empate técnico de cara a la primera vuelta, teniendo en cuenta que el margen de error del estudio es del 1 %. Paloma aparece con un 14,3 %.