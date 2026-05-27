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Así estaba Polymarket antes de las elecciones en Chile, cuando el país también se definía entre la izquierda y la derecha

José Antonio Kast, quien finalmente se impuso, tenía el 70 % días antes de las elecciones. Hoy, Abelardo de la Espriella tiene el 69 %.

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Redacción Semana
27 de mayo de 2026 a las 7:45 a. m.
La situación política de Chile tenía el año pasado, antes de elecciones, ciertas semejanzas con Colombia.
La situación política de Chile tenía el año pasado, antes de elecciones, ciertas semejanzas con Colombia. Foto: Fotomontaje SEMANA/ Getty

En noviembre de 2025, Chile vivía una carrera presidencial que muchos comparan con Colombia. Se disputaban la Presidencia tres candidatos de derecha: José Antonio Kast, del Partido Republicano; Evelyn Matthei, de Chile Vamos, y Johannes Kaiser, del Partido Nacional Libertario. Una candidata de izquierda: la comunista Jeannette Jara. Y otros candidatos de otras tendencias.

Abelardo de la Espriella se dispara en Polymarket: el 69 % le apuesta a que será el próximo presidente

El país había sido gobernado por cuatro años de izquierda, bajo el mandato de Gabriel Boric, quien había llegado prometiendo muchas cosas, entre ellas una nueva Constitución, pero no había logrado todo lo que estaba en sus planes.

La candidata Jara ganó la primera vuelta, pero fue Kast quien venció en la segunda. El 11 de noviembre, cinco días antes de las elecciones, esa tendencia de quién sería el triunfador al final ya estaba planteada en Polymarket, que daba como ganador a Kast con el 70 %. Jara quedaba de segunda en la plataforma de apuestas más grande del mundo, con el 14,8 %.

Una cifra similar registra hoy Abelardo de la Espriella. En el escenario de quién podría ser el próximo presidente de la República de Colombia, la plataforma de predicciones arroja esta cifra:

  • Abelardo de la Espriella: 69 %
  • Iván Cepeda Castro: 32 %
  • Paloma Valencia: 1,9 %.
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Esta es la imágen que da Polymarket este 27 de mayo sobre quién podría ser el próximo presidente en Colombia. Foto: Polymarket