La exsenadora Milla Romero abandona el Centro Democrático y se va con Abelardo de la Espriella

La campaña presidencial de Abelardo de la Espriella sumó este lunes un respaldo que sacude al Centro Democrático. La exsenadora Milla Patricia Romero Soto, considerada una de las dirigentes históricas del uribismo, oficializó su salida del partido y anunció que se integrará al proyecto político del líder de Defensores de la Patria.

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Uribe Romero Foto: SEMANA

La decisión quedó plasmada en un comunicado divulgado desde Bogotá, en el que Romero dejó claro que su ruptura con la colectividad no fue improvisada, sino el resultado de profundas diferencias políticas e ideológicas que se agudizaron durante la carrera presidencial de la oposición.

La excongresista, que llegó al Senado tras la renuncia del expresidente Álvaro Uribe Vélez, afirmó que encontró en De la Espriella “un liderazgo de carácter y valores innegociables”, frase con la que justificó su adhesión a la campaña del abogado.

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Abelardo de la Espriella habló detrás de un vidrio antibalas en su cierre de campaña en Barranquilla. (Photo by Vanessa ROMERO / AFP) Foto: AFP

Aunque en la consulta interna del Centro Democrático respaldó a Paloma Valencia, Romero aseguró que comenzó a distanciarse de algunos sectores del partido después de la elección de la fórmula vicepresidencial y por varias posiciones expresadas públicamente por Juan Daniel Oviedo.

El comunicado deja ver que las diferencias van más allá de lo electoral. Romero sostuvo que mantiene posturas firmes frente a temas como “la defensa de la vida desde la concepción” y el rechazo a lo que calificó como “adoctrinamiento en la ideología de género”, posiciones que, según explicó, terminaron marcando su salida definitiva de la colectividad uribista.

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Abelardo de la Espriella lla candidato presidencial en entrevista con Vicky Perea directora del país Foto: Álvaro Pio Fernández

La llegada de Romero representa un espaldarazo político para De la Espriella, en momentos en que busca consolidar apoyos provenientes de sectores conservadores y de derecha inconformes con el rumbo del Centro Democrático.