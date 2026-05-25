El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia habilitó una plataforma digital para los ciudadanos que se encuentran fuera del país.

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Según el reporte oficial, la entidad “ha dispuesto un sitio web para que los connacionales consulten su lugar de votación, tanto en los consulados como en los puestos adscritos habilitados para la jornada del domingo, facilitando así el acceso oportuno a esta información”.

Esta herramienta se implementó debido a que, aunque la primera vuelta presidencial en el territorio nacional se desarrollará el domingo 31 de mayo, los votantes inscritos en el extranjero quedaron habilitados para sufragar desde este lunes 25 de mayo.

Los colombianos residentes en el exterior pueden acceder al portal de consulta para verificar la ubicación de las mesas asignadas.

Monitoreo del proceso electoral

Para el seguimiento de la jornada en las diferentes sedes internacionales, las autoridades establecieron un centro de control en Bogotá.

“La Cancillería continúa supervisando el desarrollo de la jornada electoral en el exterior para elegir al próximo presidente de la República de Colombia, coordinando el proceso desde el Puesto de Mando Unificado (PMU), instalado en el Palacio de San Carlos, en Bogotá”, detalló el organismo.

El PMU operará de manera continua entre el 25 y el 31 de mayo de 2026 para asistir a los consulados. Durante el periodo de votaciones se mantendrán activos 116 puestos entre lunes y sábado, cifra que se incrementará a 253 puestos durante el domingo.

Al respecto, la entidad confirmó que la primera fecha cerró tras el cierre de actividades en las sedes de San Francisco, Los Ángeles y Vancouver a las 4:00 p. m., hora local.