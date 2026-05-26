De la Espriella asegura que Colombia tiene un “remedo” de ministro de Defensa y cuestiona las garantías de seguridad en la campaña. “Patético”

Un duro cruce entre el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, y el candidato Abelardo de la Espriella se vive en la última semana de elecciones. El alto funcionario dijo que “hay algunas personas que son mentirosas e irresponsables y dicen que la Fuerza Pública desmotivada (sic). Falso. Aquí hay una invitación a que ganen las ideas y no ganen las mentiras. Todos los candidatos tienen garantizada su seguridad”.

Abelardo de la Espriella barre en las búsquedas de Google Trends del último mes

Ante eso, el candidato respondió: “Asesinaron a Miguel Uribe Turbay; nos asesinaron a Rogers y a Fabián, miembros de nuestra campaña; secuestraron a nuestro coordinador en Isnos; han amenazado al menos a cuatro de nuestros coordinadores departamentales, y este remedo de ministro de Defensa nos dice que hay garantías de seguridad para hacer campaña. ¡Patético!”.

“El 7 de agosto vuelve el honor militar a nuestra Fuerza Pública, porque en este gobierno ha sido vilipendiada. Aguanta, Colombia, falta poco. Este domingo: Tigre y Raya, en primera no se falla. ¡Firme por la patria! (A. D. L. E.)”, agregó.