Abelardo de la Espriella no para de crecer en Polymarket: tiene 68 por ciento de probabilidad de ganar la Presidencia

Polymarket es la plataforma de mercados de predicción más grande del mundo. A diario, millones de personas apuestan sobre la probabilidad de eventos futuros, en diferentes temas, incluidas las jornadas electorales.

La encuesta de AtlasIntel que querían callar: Abelardo de la Espriella está prácticamente empatado con Iván Cepeda

La plataforma ha sostenido escenarios de lo que podría pasar en Colombia. Allí miles de usuarios deciden ir por la escena más probable en la contienda presidencial que se vota en primera vuelta el 31 de mayo y en segunda vuelta el 21 de junio.

Esta es la fotografía de Polymarket, este 26 de mayo, sobre quién podría ser el presidente de Colombia. Foto: Polymarket

Ante la pregunta de quién será el próximo presidente, las cifras están así: Abelardo de la Espriella, un 68 %; Iván Cepeda, un 31 %; y Paloma Valencia, un 3.3 %.