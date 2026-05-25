Elecciones 2026: Gobierno activará un PMU cibernético de 24 horas por riesgos tecnológicos

Las autoridades nacionales evaluaron este lunes, 25 de mayo, el panorama de la infraestructura y el entorno digital frente a los próximos comicios. Durante la Comisión de Seguimiento Electoral, la defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, alertó sobre el aumento de hechos de violencia digital asociados al debate político.

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La funcionaria hizo énfasis en la difusión de datos no verificados, el uso de lenguaje discriminatorio y los ataques dirigidos a las candidaturas mediante animaciones e imágenes creadas con inteligencia artificial que alteran el derecho ciudadano a recibir información verídica.

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Activación del plan de contingencia tecnológica

Por su parte, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) confirmó la articulación con operadores y entidades del sector defensa para vigilar la estabilidad de las redes de comunicaciones en las regiones.

MinTIC y Defensoría del Pueblo señalarán cuál será el plan de seguridad digital teniendo en cuenta los próximos comicios. Foto: MinTic y Defensoría del pueblo

“Desde el viernes tendremos activo nuestro Puesto de Mando Unificado (PMU) Cibernético en el Ministerio TIC, donde mantendremos monitoreo las 24 horas, los 7 días de la semana, sobre sitios web y servicios estratégicos”, señaló la jefa de la cartera sectorial.

La funcionaria agregó que estas labores buscan responder de forma oportuna ante incidentes que puedan afectar la prestación de los servicios de conectividad durante la jornada electoral del domingo.

En Cartagena nuestra ministra TIC, @CarinaMurciaY, participó de la última Comisión Nacional Descentralizada de Coordinación y Seguimiento Electoral antes de las elecciones presidenciales del 31 de mayo, junto al ministro del Interior, @AABenedetti, y el ministro de Defensa,… pic.twitter.com/TCX8f7Z45E — Ministerio TIC (@Ministerio_TIC) May 26, 2026

Estas acciones presentadas por el Gobierno forman parte del Plan Nacional de Garantías Electorales. El objetivo del trabajo coordinado con los organismos de control y las autoridades del Estado es fortalecer las capacidades de prevención, monitoreo y respuesta frente a riesgos tecnológicos y digitales durante las Elecciones 2026, asegurando la transparencia y el correcto desarrollo de las votaciones en todo el país.