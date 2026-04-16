MinTIC alista decreto para regular plataformas digitales y proteger a menores en Colombia

El Gobierno nacional se prepara para publicar un decreto que marcará un nuevo paso en la regulación del entorno digital en el país. La ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Carina Murcia, confirmó que la norma será expedida entre hoy y mañana, con el objetivo de garantizar espacios seguros para niños, niñas y adolescentes en internet, especialmente en redes sociales y entornos educativos.

La iniciativa surge en medio de crecientes preocupaciones por los riesgos a los que están expuestos los menores en plataformas digitales y busca sentar las bases para una regulación más robusta que involucre tanto al Estado como a las empresas tecnológicas.

Un decreto construido con la industria y el Estado

“Hoy precisamente tenemos la publicación, entre hoy y mañana, la publicación del decreto que permite tener entornos digitales seguros para niñas, niños y adolescentes”, señaló la funcionaria, al explicar el alcance de la iniciativa.

De acuerdo con la ministra, el documento es el resultado de un trabajo conjunto con múltiples actores del ecosistema digital. “Es un decreto que se trabajó con más de 25 mesas, con las empresas que hacen parte de esta prestación en plataformas digitales”, afirmó, destacando la participación de compañías como Meta y Google, así como de entidades estatales.

Regulación de plataformas y enfoque en menores

La propuesta no solo apunta a mejorar la seguridad en línea, sino que abre la puerta a una regulación más amplia de las plataformas digitales, especialmente en entornos escolares. En ese sentido, Murcia fue enfática en la necesidad de avanzar hacia cambios estructurales.

#EnDesarrollo La ministra de las TIC, Carina Murcia, anunció que entre hoy y mañana se publicará un decreto que busca crear entornos digitales seguros para niños y adolescentes en el país, un decreto que además abre la puerta a iniciar la regulación de plataformas digitales que… pic.twitter.com/6R9ytjckUn — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) April 16, 2026

“Hay que transformar leyes que permitan proteger más a los niños, niñas y adolescentes en los entornos también escolares”, sostuvo la ministra, quien además subrayó que este proceso requerirá el compromiso del próximo gobierno y del Congreso de la República.

Asimismo, mencionó que otros países ya han dado pasos en esa dirección. “Australia lo ha hecho, Nueva Zelanda lo ha hecho, y creo que Estados Unidos también ha pensado muy bien en poder fortalecer esta protección”, indicó.

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Tarifas de telefonía, en revisión

En otro frente, la ministra se refirió a las tarifas de los servicios de telecomunicaciones, tema que ha generado preocupación por su impacto en el acceso a internet. Según explicó, el Gobierno ha sostenido reuniones con operadores para analizar posibles ajustes.

Sobre las alzas en las tarifas de servicios de telefonía, la ministra señaló que están trabajando en planes de telecomunicaciones más justos y adaptados a toda la población con el fin de cerrar la brecha, pues hoy 73 millones están en pospago y 22 millones en prepago. Sin… pic.twitter.com/EKFusVP9Qw — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) April 16, 2026

“Son 73 millones de colombianos y colombianas que están en pospago frente a 22 millones que hoy cuentan con un plan celular”, detalló, al evidenciar la brecha en el acceso a estos servicios.

Murcia advirtió que el costo de la conectividad sigue siendo una barrera importante. “Hoy en Colombia casi que podría entenderse que es un lujo”, afirmó, en contraste con otros países donde el internet es considerado un servicio esencial.

Llamado a reducir tarifas y cerrar la brecha digital

La funcionaria hizo un llamado directo a las empresas del sector para reducir los costos de los planes y facilitar el acceso a la conectividad. “Si no bajan los operadores las tarifas, pues nos lleva a ampliar esta brecha”, aseguró, al referirse al índice de pobreza digital que ronda el 37%.

Finalmente, reiteró que el objetivo del Gobierno es avanzar hacia un modelo más equitativo. “Estamos trabajando en el ministerio para que estas tarifas sean justas y que realmente sea un servicio de calidad”, concluyó.