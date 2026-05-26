Le dicen a Claudia López que ella “se alió con lo peor de la política de Bogotá durante su alcaldía”

Algunos de los candidatos presidenciales siguen ofreciendo entrevistas tratando de captar los votos de los indecisos. Precisamente, esta mañana de martes, 26 de junio, la aspirante Claudia López estuvo en Blu Radio.
En medio de su entrevista, López entregó unas declaraciones que no cayeron bien en el representante electo Daniel Briceño: “Yo creo que a la democracia le hace mucho mejor que no haya guerrillas, sino Pacto Histórico, como también le hace mucho bien que no haya paramilitares y parapolítica, sino un Centro Democrático compitiendo en democracia”, dijo la candidata.
Tras lo anterior, el congresista Briceño, quien hace parte del Centro Democrático, le respondió a la candidata presidencial y exalcaldesa de Bogotá. Lo hizo a través de un mensaje en X.
“Señora Claudia López: No soy ni paramilitar ni parapolítico. Mi carrera la he construido a pulso; mis resultados electorales en Bogotá superan de lejos a todos sus pupilos. En cambio usted, se alió con lo peor de la política de Bogotá durante su alcaldía”, le dijo puntualmente Briceño a López.
Señora Claudia López:— Daniel F. Briceño (@Danielbricen) May 26, 2026
No soy ni paramilitar, ni parapolítico. Mi carrera la he construido a pulso, mis resultados electorales en Bogotá superan de lejos a todos sus pupilos.
En cambio ud, se alió con lo peor de la política de Bogotá durante su Alcaldía pic.twitter.com/RDXqhLs5kF